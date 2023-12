Vodohospodári chcú vybudovať stavidlo na kanáli Malá Krčava

Bratislava 4. decembra (TASR) - Štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) chce vybudovať stavidlo na odvodňovacom kanáli Malá Krčava. Na obstaranie stavebných prác vyhlásili tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 292.502 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Na základe geodetického zamerania terénu, priebehu štátnej hranice a rokovaní medzi slovenskou a maďarskou stranou bolo stavidlo umiestnené do priameho úseku koryta Malej Krčavy," priblížil SVP. Doplnil, že os stavidla prechádza slovensko-maďarskou štátnou hranicou.



Vodohospodári tvrdia, že stavenisko pre výstavbu stavidla tvorí koryto Malej Krčavy. Ide o odvodňovací kanál, ktorý je súčasťou kanálovej siete Medzibodrožia. Koryto je podľa SVP udržiavané, je bez náletových drevín a krovia. "Koryto kanála je obojstranne ohrádzované ochrannými hrádzami premenlivej výšky. Voda bude gravitačne doplňovaná v čase zvýšených prietokov v rieke Bodrog, do ktorej Malá Krčava ústí," uviedol podnik.



Zároveň bude podľa neho možné dopĺňať vodu aj do mŕtveho ramena Karsci na území Maďarska cez jestvujúce stavidlo Čierny most. "V čase sucha sa navrhované stavidlo uzavrie tak, aby bol zamedzený odtok vody z Veľkej Krčavy," podotkli vodohospodári. Doplnili, že stavba si nevyžaduje likvidáciu žiadnych existujúcich stavebných objektov.