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Sobota 5. september 2026
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Vodohospodári: Organizačná zmena sa týkala 28 zamestnancov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Koaličná SNS v auguste kritizovala SVP za niektoré zákazky i údajné prepúšťanie bagristov.

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Štátna firma Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) sa ohradila voči tvrdeniam, že prepúšťa bagristov v rámci svojej organizačnej zmeny. Zmena sa dotkla 96 pracovných miest, z ktorých bolo obsadených 28, bagristi medzi nimi neboli. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Marián Bocák.

„V rámci organizačnej zmeny bolo v celom SVP, š. p., zrušených 96 pracovných miest. Z tohto počtu bolo 68 pracovných miest neobsadených a 28 obsadených. Personálne sa tak organizačná zmena týkala 28 zamestnancov, nie 45, ako bolo prezentované vo verejnom priestore,“ uviedol Bocák.

Ako doplnil, vo vzťahu k dotknutým zamestnancom postupoval podnik v súlade so zákonom a ponúkol im voľné pracovné miesta. Dvaja z nich ponuku prijali a boli preradení.

„Za nepravdivé je potrebné označiť aj tvrdenie, že súčasťou organizačnej zmeny bolo prepustenie 20 skúsených bagristov. Medzi 28 zamestnancami, ktorých pracovné miesta boli v rámci predmetnej organizačnej zmeny zrušené, nebol ani jeden zamestnanec na pracovnej pozícii bagrista,“ priblížil hovorca.

Doplnil, že SVP rešpektuje verejnú diskusiu o fungovaní štátneho podniku, považuje však za nevyhnutné, aby bola založená na faktoch a overených informáciách. „Osobitne pri témach týkajúcich sa zamestnancov podniku je dôležité dôsledne rozlišovať medzi počtom rušených pracovných miest, počtom obsadených pracovných miest a skutočným počtom zamestnancov dotknutých skončením pracovného pomeru,“ poukázal.

Koaličná SNS v auguste kritizovala SVP za niektoré zákazky i údajné prepúšťanie bagristov.
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