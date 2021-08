Vodohospodári pripravili projekt environmentálnej výchovy pre deti

Bratislava 4. augusta (TASR) - Vodohospodárska výstavba (VV) pripravila počas letných prázdniny Projekt environmentálnej výchovy pre deti vo veku od šesť do 15 rokov. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o význame ochrany životného prostredia, vody a života v okolí vodných stavieb. Informovala o tom kancelária generálneho riaditeľa VV.



Environmentálna výchova je realizovaná formou denných letných táborov v trojtýždňových turnusoch a potrvá do polovice augusta. Pilotný ročník tohto projektu je určený pre deti a vnúčatá zamestnancov podniku VV a Ministerstva životného prostredia SR, uviedli vodohospodári. Projekt sa koná na stupni Gabčíkovo, Čunovo a v Bratislave.



"Podarilo sa nám pripraviť bohatý a zaujímavý program, pri ktorom sa deti zabavia a zároveň mnohému naučia. Aj v ďalších rokoch plánujeme v tomto zmysluplnom projekte pokračovať," povedal generálny riaditeľ VV Vladimír Kollár.



Deti sa budú môcť dozvedieť napríklad to, ako fungujú turbíny vodnej elektrárne, ako je realizovaná medzinárodná lodná doprava cez Gabčíkovo, prípadne spoznať zaujímavosti z histórie Vodného diela Gabčíkovo, približujú vodohospodári.



Každý utorok môžu podľa nich účastníci projektu vďaka sesterskej organizácii, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, spoznávať rieku Dunaj aj z paluby výletnej lode. Program zahŕňa vodné športy v Čuňove, predpoludnie so záchranármi a policajtmi, ale aj hry, ako napríklad hľadanie podkladu pri základnom kameni Vodného diela Gabčíkovo, olympiáda s animátormi, či náučné pásmo o separovaní odpadu.