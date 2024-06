Vodohospodárska výstavba bude mať vlastných potápačov

Bratislava 2. júna (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) bude mať vlastných potápačov. Podarilo sa ich zamestnať tak, aby ich nemuseli zabezpečovať externe cez súkromné firmy. Dôvodom na prehodnotenie dodávateľských služieb a zabezpečovania prác pod vodou je aj končiaca zmluva na externý výkon prác. Bude sa tak efektívnejšie a hospodárnejšie nakladať so zdrojmi podniku. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



"Po veľa rokoch sa nám podarilo zamestnať potápačov, ktorých budeme mať vo vlastnej réžii. Na tejto službe ročne ušetríme minimálne 50 percent. Zo štatistiky vychádzalo, že z externého prostredia sme za túto službu v priemere ročne platili okolo dvoch miliónov eur," priblížil riaditeľ VV Peter Molda. Podľa MŽP je tu aj potenciál ďalej poskytovať služby profesionálnych potápačov pre iných zákazníkov komerčne.



Potápači zohrávajú podľa MŽP kľúčovú úlohu pri udržiavaní a zabezpečovaní bezproblémovej prevádzky vodných stavieb. V predchádzajúcich rokoch vykonávali potápači na Vodnom diele (VD) Gabčíkovo a VD Žilina hlavne kontrolu stavu objektov pod vodou, čistiace práce pod vodou, asistenciu pri zahradzovaní tokov dočasnými hradeniami pri údržbe a oprave plavebných komôr a vodnej elektrárne, utesňovanie škár, opravu poškodení tesniacej fólie a poškodení povrchu železobetónových konštrukcií.



"Ide o náročné práce so zvýšeným rizikom. Zahŕňajú optimalizáciu prác, možnosť operatívneho nasadzovania tímu potápačov podľa výskytu prevádzkových úloh, koordináciu prác s ostatnými výkonmi opráv a údržieb vodných stavieb," skonštatovalo ministerstvo. Cieľom prác vykonávaných potápačmi je dosiahnutie zníženia odstávok prevádzkových častí vodohospodárskych a energetických objektov vodných stavieb a s ním súvisiacim znížením dĺžky prerušenia plavby na medzinárodnej vodnej ceste, vysvetlilo.



"V súčasnosti sa VV pripravuje na internú realizáciu potápačských prác nielen personálne, ale aj materiálne, aby bolo možné práce realizovať s maximálnou úrovňou bezpečnosti čo najskôr," uviedlo MŽP.