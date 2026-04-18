Vodohospodárska výstavba začína s odstraňovaním sedimentov v Gabčíkove
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) začína s údržbovou zákazkou na Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Bude odstraňovať sedimenty v plavebných komorách Gabčíkova. TASR o tom informovala kancelária generálneho riaditeľa VV.
Realizáciu projektu podnik plánuje na 18 mesiacov. „Vyťažený riečny materiál bude uložený na pozemkoch v katastrálnom území Gabčíkovo a následne využitý na terénne úpravy a budovanie násypov v inundačnom území, ako aj v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja,“ priblížili vodohospodári. Tvrdia, že opatrenia prispejú k zmierneniu dosahov povodní a sucha a k plneniu vodohospodárskych úloh.
VV obstarala zákazku prostredníctvom verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou 24,65 milióna eur bez DPH. Na základe výsledkov elektronickej aukcie sa úspešným uchádzačom stal štátny Slovenský vodohospodársky podnik a spoločnosť Nautilus S.R.L. s víťaznou ponukou vo výške 22.001.985 eur bez DPH.
„Vodohospodárska výstavba realizáciou projektu potvrdzuje svoj záväzok zabezpečovať dlhodobú funkčnosť vodných diel, ochranu pred povodňami, zabezpečovanie medzinárodnej lodnej dopravy a efektívne hospodárenie s vodnými zdrojmi,“ uviedla kancelária.
