Vodohospodársky podnik sa sťahuje z B. Štiavnice do Bratislavy

Banská Štiavnica 6. júna (TASR) – Nespokojnosť s presunom sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) z Banskej Štiavnice do Bratislavy k 1. júnu 2022 vyjadrujú v týchto dňoch obyvatelia a zástupcovia samosprávy Banskej Štiavnice. Desiatky ľudí, ktorí sú na generálnom riaditeľstve zamestnaní, sa obávajú, že organizačnou zmenou prídu o pracovné miesta, vedenie mesta to zase vníma ako akt nespravodlivosti, ktorý opäť berie významnú inštitúciu z regiónu a prenáša ju do hlavného mesta. Na tlačovej konferencii v pondelok o tom informovala primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.



"Nie všetko sa dá počítať len prostredníctvom peňazí, nie všetko sa musí riadiť z Bratislavy," povedala primátorka. Poukázala na to, že podnik sídlil v Banskej Štiavnici 25 rokov a mestu priniesol nielen pracovné miesta, ale aj určitú prestíž. Pripomenula, že podnik tam pred štvrťstoročím vznikol aj preto, lebo Banská Štiavnica je jedinečným miestom z hľadiska historických vodných stavieb.



Takémuto rozhodnutiu mal podľa nej predchádzať ekonomický a personálny audit. "Zaujímalo by ma tiež, či toto rozhodnutie bolo posúdené Útvarom hodnoty za peniaze," podotkla.



Podľa nej sa viacerými rozhodnutiami jednotlivých vládnych garnitúr v minulosti vynaložili na plánované sťahovanie SVP do iných slovenských miest už milióny eur, naposledy tak bolo pred asi tromi rokmi, keď sa mal podnik sťahovať do Banskej Bystrice, čo sa však nakoniec nestalo.



Ako na tlačovej konferencii uviedla predsedníčka odborov na podnikovom riaditeľstve SVP Anna Maďarová, zatiaľ sú všetci zamestnanci v Banskej Štiavnici. "Vôbec však nevedia, ako bude s nimi naložené," pripomenula. Podľa nej na generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici je aktuálne 112 zamestnancov, z toho približne 50 je priamo z mesta.



Ako pre TASR uviedol hovorca SVP Marián Bocák, vedenie podniku na základe v minulých rokoch vykonaných externých auditov uskutočňuje kroky na zefektívnenie a optimalizovanie riadiacich procesov. "Na základe ich odporúčaní bude podnik v nasledujúcom období fungovať," konštatoval.



Podľa neho zmena sídla podniku je len jedným z mnohých opatrení, aby bolo možné realizovať aj ďalšie. "Sťahovanie je otázka najbližších dní až týždňov a bude prebiehať postupne. V súčasnosti finalizujeme materiál, v ktorom budú popísané konkrétne kroky spolu s časovým horizontom. Všetky doterajšie kroky boli a budú prerokovávané so zástupcami zamestnancov," pripomenul.



V Banskej Štiavnici podľa neho pracujú prevažne administratívni pracovníci, ktorých činnosti sú predmetom centralizácie a zefektívňovania. "V istých prípadoch je možné, aby konkrétne druhy práce boli sústredené na jednom mieste, čím sa dosiahne lepšia efektivita či prehľad. Tieto činnosti je možné vykonávať napríklad aj na Povodí Hrona v Banskej Bystrici. Aj tu budú mať títo pracovníci pracovisko. Iní zamestnanci budú mať výkon práce aj v Bratislave. V prípade, že zamestnanec takúto ponuku nevyužije, prípadne jeho doterajšia pracovná pozícia zanikne, budeme postupovať v zmysle platných predpisov," dodal.