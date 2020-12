Vodopád Bystrô láka čoraz viac turistov aj v zime

Vodopád Bystrô na Podpoľaní (na snímke) láka turistov a milovníkov prírody nielen počas leta, čoraz viac záujemcov ho navštevuje aj v zime. Táto národná prírodná pamiatka patrí k najväčším vodopádom vo vulkanitoch Západných Karpát, skalná stena presahuje výšku 23 metrov. Túru zvládnu aj rodiny s malými deťmi. Detva, 22. decembra 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Silvia Tannhauserová

Detva 22. decembra (TASR) – Vodopád Bystrô na Podpoľaní láka turistov a milovníkov prírody nielen počas leta, čoraz viac záujemcov ho navštevuje aj v zime. Táto národná prírodná pamiatka patrí k najväčším vodopádom vo vulkanitoch Západných Karpát, skalná stena presahuje výšku 23 metrov. Túru zvládnu aj rodiny s malými deťmi.Východiskovými mestami sú Detva a Hriňová pod Poľanou, cesta autom a aj autobusom k nemu vedie cez hriňovské lazy.uviedol pre TASR riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.Zimný výstup má svoje čaro nielen pre zamrznuté časti vodopádu, turistická trasa je tiež obohatená o primrznuté vetvičky ihličnatých stromov. Pozor si však treba dávať na terén, ktorý je na mnohých miestach zamrznutý a nebezpečný. Turisti, ktorí majú vybavenie do prírody, môžu využiť aj mačky, vďaka ktorým sa im bude po trase lepšie kráčať. Príležitostní návštevníci prírody by sa mali na zimnú trasu vybrať v pevnej, vysokej zimnej obuvi. Tesne pod vodopádom sa totiž turistická trasa mení na strmí svah. V tomto úseku, ktorý pripomína tatranský terén, netreba nič podceňovať a prejsť ho OOCR odporúča pomaly a zodpovedne.Náučný chodník obohacujú tabule s informáciami a zaujímavosťami regiónu Podpoľanie. O prírodných a kultúrnych pamiatkach tohto rázovitého kraja si môžu turisti prečítať nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Text dopĺňajú profesionálne fotografie prírody a zvierat. Počas výstupu môžu ľudia obdivovať panenskú prírodu, vysoké stromy, skaly a kamenné útvary, či napiť sa z Bystrého potoka. Zvuky vody sprevádzajú celú trasu turistického výstupu.Dôležité je pripomenúť, že Poľana je divá hora, v ktorej žijú šelmy a turisti sú tí, ktorí im ich pokoj rušia. O tom, že vchádzajú do ich priestoru môžu dať vedieť napríklad spevom, pískaním, píšťalkou alebo rádiom na baterku. Netreba to však preháňať. Stretnutí medveďa s ľuďmi pod vodopádom síce bolo viac, vždy sa však zviera zľaklo, ušlo a človeka nenapadlo.Príchod do cieľa prezrádza šumenie vody vodopádu. Keď turista prichádza z dolnej trasy, od rázcestia Bystré – Vrátka, naskytne sa mu pohľad na vodopád ako na dlani. Vyššie k vode sa ľudia dostanú po drevených schodoch. Autentickým zážitkom je postaviť sa priamo pod stekajúcu vodu a vychutnať si chlad, ktorý so sebou prináša. V zime je vody menej, skalné útvary totiž zdobia zamrznuté cencúle a ďalšie ľadové útvary, ktoré stvorila príroda.doplnil Krahulec a dodal, že k vodopádu vedie aj turistický chodník vyznačený zelenou farbou od hotela Poľana. Ak však chcú záujemcovia vidieť celý vodopád, musia sa po rebríkoch spustiť dolu.