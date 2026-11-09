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VIDEO: Vojaci a ich rodinní príslušníci môžu vlakmi cestovať bezplatne

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
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Bratislava 9. novembra (TASR) - Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky majú možnosť cestovať vlakmi bezplatne. Tento benefit sa vzťahuje aj na ich najbližších rodinných príslušníkov. Dohodu medzi Ministerstvom obrany SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko oznámil na pondelkovej tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) a minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
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