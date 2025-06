Vojaci budú pomáhať s evakuáciou Slovákov z Izraela a Libanonu

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenskí vojaci budú pomáhať s evakuáciou Slovákov z Jordánska, Izraela a Libanonskej republiky. Návrh na ich vyslanie schválila vláda na stredajšom rokovaní.



„Plán evakuácie ráta s nasadením do dvoch kusov dopravných lietadiel a s vyslaním do 50 príslušníkov Ozbrojených síl SR,“ uviedlo Ministerstvo obrany (MO) SR. Vzhľadom na kapacitu dopravného lietadla C27J Spartan (45 osôb) môže evakuácia prebiehať podľa neho dvoma spôsobmi v závislosti od počtu evakuovaných. Môže ísť o priamy let Slovenská republika - Jordánsko/Izrael/Libanon alebo môžu byť občania SR evakuovaní najprv z Jordánska/Izraela/Libanonu na Cyprus potrebným množstvom letov. V druhej fáze budú potom z Cypru dopravení na Slovensko.



„V rámci potvrdenia dobrého mena SR, plán pri oboch navrhovaných možnostiach evakuácie ráta v prípade potreby aj s poskytnutím prípadných voľných kapacít pre evakuáciu občanov iných krajín,“ skonštatoval rezort.



Zároveň vysvetlil, že bezpečnostná situácia v regióne Blízkeho východu zostáva po útokoch militantných skupín hnutia Hamas v októbri 2023 a následnej odvetnej ofenzívy izraelskej armády, ako aj po stretoch medzi Izraelom a hnutím Hizballáh v 2024 a 2025 naďalej vysoko nepredvídateľná. Súčasná eskalácia aktov ozbrojeného násilia medzi Izraelom a Iránom predstavuje riziko ohrozenia bezpečnosti Slovákov žijúcich v Izraeli. „V najbližších dňoch sa dá tiež očakávať ďalšia eskalácia vojenských aktivít oboch krajín,“ dodalo MO.



Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) doplnil, že Slovenská republika za tri dni evakuovala z Blízkeho východu ďalších 15 národností z Európskej únie aj mimo nej. Išlo o Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Litvu, Dánsko, Nórsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko či Estónsko. „Slovensko zvládlo úlohu byť solidárne k našim susedom, spojencom a členom EÚ. Urobili sme to rýchlo a efektívne,“ povedal Kaliňák. Evakuovaní ľudia podľa neho tvrdia, že z Izraela či Libanonu sa aktuálne nevedia dostať domov.