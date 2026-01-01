Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
Slovensko

VIDEO:Vojaci si pripomenuli vznik SR vypálením 21 delostreleckých sálv

Na snímke delostrelci 5. pluku ozbrojených síl SR, ktorí vypálili 21. novoročných sálv pri príležitosti 33. výročia vzniku Slovenskej republiky z nábrežia Dunaja v Bratislave vo štvrtok 1. januára 2026. Foto: TASR - Jakub Kotian

O vykonanie aktu sa postarali delostrelci 5. delostreleckého pluku. Slávnostné salvy vypálili z ťahaných 122-milimetrových húfnic HD-30.

Bratislava 1. januára (TASR) - Vojaci Ozbrojených síl (OS) SR si vo štvrtok pripomenuli 33. výročie vzniku Slovenskej republiky vypálením 21 delostreleckých sálv z nábrežia Dunaja v Bratislave.

O vykonanie aktu sa postarali delostrelci 5. delostreleckého pluku. Slávnostné salvy vypálili z ťahaných 122-milimetrových húfnic HD-30.

Vypálenie slávnostných sálv sa deje tradične pri príležitosti významných protokolárnych aktivít a dôležitých štátnych sviatkov, akým je aj Deň vzniku SR, ale napríklad aj pri inaugurácii novej hlavy štátu.

