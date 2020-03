Vojakom pre koronavírus pozastavili zahraničné služobné cesty

Bratislava 11. marca (TASR) - Profesionálni vojaci majú pre výskyt nového koronavírusu pozastavené zahraničné služobné cesty a návštevy. Do úvahy pripadá aj zrušenie či presunutie niektorých aktivít. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.



Profesionálni vojaci sú informovaní o základných hygienicko-epidemiologických opatreniach. Ako uviedla Capáková, situácia v rámci jednotiek a útvarov je vyhodnocovaná v spolupráci s Vojenským ústavom hygieny a epidemiológie, ktorý zároveň vydal všeobecné pokyny, ako predchádzať nákaze týmto vírusom.



Výskyt nového koronavírusu ovplyvní aj plán vojenských cvičení. "Do úvahy pripadá aj zrušenie jednotlivých aktivít, prípadne ich presunutie na neskoršiu dobu. V súčasnosti sú už napríklad pozastavené zahraničné služobné cesty aj návštevy," načrtla hovorkyňa MO SR.



Vojaci pôsobiaci v zahraničných misiách zatiaľ podľa Capákovej problémy nehlásia. "Jeden prípad sa vyskytol v Afganistane, avšak u civilnej osoby - z inej krajiny, mimo kontaktu s kontingentom," doplnila.



Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, generál Daniel Zmeko, minulý týždeň v liste požiadal vojakov o zachovanie vysokej miery profesionality. "Nepodliehajme dezinformáciám a falošným správam, buďme v každej situácii zodpovedným vzorom pre rodinu, známych i širokú verejnosť. Rovnako tak neprepínajme sily, ak sa necítime v zdravotnej kondícii, vráťme sa do nej pod dohľadom ošetrujúcich lekárov," napísal. Zároveň ubezpečil, že je v úzkom kontakte so šéfom vojenského zdravotníctva, hlavným lekárom Ozbrojených síl SR, brigádnym generálom Vladimírom Lengvarským.