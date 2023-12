Vojakov v Bosne čakajú prvé Vianoce na misii, plánujú sviatočný stôl

Bratislava/Sarajevo 23. decembra (TASR) - Vianoce slávia popri služobných povinnostiach aj slovenskí vojaci pôsobiaci v rámci operácie EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine. Sviatočnú atmosféru si na vojenskej základni Butmir plánujú navodiť tradičným jedlom i výzdobou. Darčeky zabezpečí "tajný Santa".



Vojačka Veronika zažije prvé sviatky na misii. "Určite sa aj teším, lebo človek musí skúšať kadejaké výzvy. Zvlášť ako vojaci sme nejakým spôsobom na to prichystaní. Ale určite mi bude aj smutno a budem sa tešiť potom domov po Vianociach," skonštatovala pre TASR. Ako dodala, budú to zaujímavé Vianoce. Verí, že si s kolegami vytvoria rodinné, priateľské prostredie. Na sviatočnom stole očakáva kapustnicu.



Vianoce s novou "rodinou" čakajú premiérovo aj ďalšiu Veroniku zo slovenského kontingentu. "Keďže nemám vlastnú rodinu, deti, až tak mi to neprekáža," uviedla. S blízkymi plánuje aspoň sviatočný telefonát.



Juraj dostal na sviatky dovolenku, strávi ich doma. Ako priblížil pre TASR, Vianoce na misii zažil už dvakrát. "Dalo sa to zvládnuť, ale predsa - doma je doma," komentoval s tým, že najviac mu chýbala rodina. "Taký iný život, nebol som s rodinou, ale v kruhu kolegov alebo kamarátov. Snažili sme si spríjemniť Vianoce, doniesť si ducha Vianoc na tú pozíciu. Spravili sme si štedrú večeru, posadali sme si k stolu a prežili tie sviatky," zaspomínal.