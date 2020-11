Vojenské lesy a majetky darujú vianočné stromčeky centrám pre rodiny

Bratislava 27. novembra (TASR) - Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR daruje 104 centrám pre deti a rodiny celkovo 129 živých vianočných stromčekov. Prvým trom detským domovom v Bernolákove a Bratislave ich v piatok odovzdali minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) spolu s generálnym riaditeľom vojenských lesov Jánom Juricom. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Vianoce sú výnimočným časom roka a to najmä pre deti. Preto by sme chceli prostredníctvom živých vianočných stromčekov priamo z našich vojenských lesov prispieť k tomu, aby ich mali naozaj „šťastné a veselé“," uviedol minister. Zároveň poďakoval všetkým zamestnancom centier.



Ako priblížil generálny riaditeľ vojenských lesov, darované stromčeky sú vysoké približne 2,5 metra. Ich rozvoz zabezpečí štátny podnik do všetkých 104 centier do 3. decembra.



Darované vianočné stromčeky pochádzajú z časti slovenských - vojenských lesov, ktoré MO SR obhospodaruje prostredníctvom svojho štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR. Každoročne v nich vytvárajú dostatok priestoru pre rast a rozvoj tých najkvalitnejších stromov tým, že z porastu vyberú niektoré okolité stromčeky, ktorým sa však snažia nájsť aj ďalšie zmysluplné využitie.