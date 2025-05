Vojenské lesy uzavreli dohodu na realizáciu protipovodňových opatrení

Bratislava 4. mája (TASR) - Štátny podnik Vojenské lesy uzavrel rámcovú dohodu na realizáciu protipovodňových opatrení so skupinou dodávateľov Combin Banská Štiavnica, Yucon a Stanter. Predmetom dohody je realizácia šiestich protipovodňových projektov v celkovej maximálnej sume vyše 12,6 milióna eur. Dohodu Vojenské lesy zverejnili v centrálnom registri.



„Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné konkrétne dielo najneskôr do 30. septembra 2025 súlade so záväzným harmonogramom uskutočnenia konkrétneho diela, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu objednávky,“ uvádza sa v dohode.