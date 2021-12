Vojenské spravodajstvo:Vlani vzrástol presun hrozieb do kyberpriestoru

Bratislava 1. decembra (TASR) - Vojenské spravodajstvo (VS) v roku 2020 zaznamenalo stúpajúci trend presunu hrozieb do informačného a kybernetického priestoru. Zachytilo tiež častejšie a intenzívnejšie kybernetické útoky a vplyvové operácie s cieľom polarizovať spoločnosť a oslabiť legitimitu štátnych inštitúcií, a to aj v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Vyplýva to zo správy o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2020, ktorú v stredu odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Pred poslancov prišiel správu v stredu dopoludnia počas neverejnej časti schôdze predstaviť minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). O jej zverejnení a obsahu informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.



V oblasti kybernetickej bezpečnosti zaznamenalo Centrum pre kybernetickú obranu SR Vojenského spravodajstva viacero pokročilých kybernetických kampaní. Príkladom je globálna kampaň realizovaná skupinou KIMSUKY, ktorá je spájaná s činnosťou vojenskej spravodajskej služby Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Jej cieľom bola krádež citlivých informácií z prostredia vývoja a výskumu vojenskej techniky.



Správa konštatuje tiež nárast aktivít cudzích spravodajských služieb na území SR, pričom v roku 2020 to boli najmä spravodajské služby Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republiky. Išlo o snahu zvyšovať vplyv a podkopávať dôveru v politický systém SR a dôveryhodnosti voči EÚ a NATO či získavanie kontaktov a preniknutie do Ministerstva obrany (MO) SR s cieľom získavania utajovaných informácií.



K poklesu došlo z pohľadu počtu migrantov, ktorí prišli do Európy, a to konkrétne o 26 percent v porovnaní s rokom 2019. Medziročne bol zaznamenaný tiež výrazný pokles narušení vzdušného priestoru SR na slovensko-ukrajinskej hranici. V domácom prostredí bola zaznamenaná zvýšená aktivizácia a koordinácia osôb a subjektov, ktoré sa hlásia k podpore pravicovo-extrémistických myšlienok, ako aj polovojenských a militantne orientovaných zoskupení.



Výstupy Vojenského spravodajstva v roku 2020 boli v prevažnej miere (60 %) zamerané na región Spoločenstva nezávislých štátov a Ukrajiny. Najviac zo spracovaných výstupov bolo venovaných bezpečnostnej situácii (69 %), ďalej vojensko-hospodárskym záujmom a vojenskej bojovej technike (14 %), asymetrickým hrozbám (12 %) a cudzím spravodajským službám (5 %).