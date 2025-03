Vojenskú prísahu zložilo v Partizánskom 314 vojakov

Vojenskú prísahu v piatok 7. marca 2025 zložilo 314 vojakov, z toho 91 žien. Absolventi prvého nástupného termínu v tomto roku ju zložili na Námestí SNP v Partizánskom. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Partizánske 7. marca (TASR) - Vojenskú prísahu v piatok zložilo 314 vojakov, z toho 91 žien. Absolventi prvého nástupného termínu v tomto roku ju zložili na Námestí SNP v Partizánskom. Slávnostnú prísahu Ozbrojené sily (OS) SR spojili s ukážkou ručných zbraní a techniky, regrutačná stanica informovala záujemcov o vstupe do armády.Štátny tajomník Ministerstva obrany (MO) SR Martin Vojtašovič ozrejmil, že vojenská prísaha v Partizánskom je pokračovaním tradície rezortu obrany v podobe vojenských prísah na verejnosti, mimo kasární a bližšie k ľuďom.priblížil Vojtašovič.Základný vojenský výcvik absolvovali vojaci v priestoroch 7. výcvikového pluku v Martine. Vojtašovič konkretizoval, že ho ukončilo 315 vojakov, z toho tretinu tvorili ženy, pričom najúspešnejším absolventom tejto roty základného výcviku bola rovnako žena.Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Miroslav Lorinc doplnil, že do základného vojenského výcviku sa prihlásilo viac ľudí, náročnosť výcviku však spôsobila, že nie každý ho dokončil.vysvetlil.Vojenská prísaha v Partizánskom nebola poslednou na verejnosti v tomto roku.dodal Lorinc.V Partizánskom sa slávnostná prísaha profesionálnych vojakov konala po prvý raz, podotkol primátor Jozef Božik. Pre mesto je to podľa neho veľká česť, keďže nebolo v minulosti sídlom posádky, na druhej strane má korektné vzťahy s OS SR, so Zväzom vojakov Slovenskej republiky či Úniou vojnových veteránov SR.uzavrel Božik.