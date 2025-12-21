Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vojenský historický ústav pripravil publikáciu k tvorbe výstav

Ilustračná snímka Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Publikácia podľa VHÚ slúži ako kompaktná a ľahko uchopiteľná pomôcka.

Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Vojenský historický ústav (VHÚ) pripravil publikáciu s názvom Výstava od A po Z, Metodická pomôcka k tvorbe múzejných výstav. Metodicky pokrýva všetky životné fázy múzejnej výstavy. Autori sa pre vytvorenie knihy rozhodli z dôvodu chýbajúcej modernej metodickej príručky. VHÚ o tom informoval na svojom webe.

„Zdôrazňuje potrebu prekonať tradičný, statický a textovo preťažený prístup v prospech mnohovrstevného, interaktívneho a zážitkového priestoru, pričom kľúčovou devízou zostáva autenticita zbierkového predmetu ako nesprostredkovaného zdroja poznania,“ uviedol ústav o publikácii.

Publikácia podľa VHÚ slúži ako kompaktná a ľahko uchopiteľná pomôcka. Múzeám má pomôcť stať sa profesionálnymi a návštevnícky orientovanými organizáciami.
