Vojenský klub Kolíňany prezentuje v Piešťanoch vojenské artefakty

Piešťany 8. mája (TASR) - Klub vojenskej histórie (KVH) Československej ľudovej armády (ČSĽA) Kolíňany z Nitry prišiel vo štvrtok na celoslovenskú oslavu 80. výročia víťazstva nad fašizmom odprezentovať exponáty zo zbierky vojenských artefaktov, ktorými klub disponuje. Patrí sem napríklad automobilové laboratórium, ktoré slúžilo na určenie toho, akú obranu použiť proti chemickým látkam, ktorými boli bojové jednotky zasiahnuté. TASR to uviedol podpredseda občianskeho združenia Klub (ČSĽA) Kolíňany Tomáš Andel.



Ako priblížil, hlavným zameraním klubu je povojnová história Československa. Ide o prvky tesne povojnové, ale aj najmodernejšie z toho obdobia. „Naši členovia udržiavajú rozsiahle zbierky spojovacej techniky, chemickej techniky, zbraňových systémov, ručných zbraní, aby sme ich mohli prezentovať verejnosti, tak ako aj dnes v Piešťanoch,“ zhrnul s tým, že majú napríklad všetky súčiastky, s ktorými sa mohol stretnúť vojak základnej vojenskej služby.



Na podujatí prezentujú napríklad vojenský trojtonový špeciál Praga V3S z roku 1962. „Je to automobilové laboratórium, kde boli rôznymi činidlami testované vzorky chemických látok, aby bolo možné určiť, akú obranu použiť proti chemickým látkam, ktorými boli bojové jednotky zasiahnuté. Ďalej tu prezentujeme spojovaciu techniku od druhej svetovej vojny, prierez vývojom rôznych vysielačiek, poľných telefónov až po rôzne meracie zariadenia či opravárenské sady,“ doplnil.



Návštevníci môžu vidieť aj rôzne protichemické zariadenia, či už plynové masky, odmorovacie súpravy alebo malé poľné laboratória na zisťovanie použiteľnosti vody. Nechýba ani útočná puška československej výroby, ktorá sa používala na ničenie živej sily a ľahko obrnených cieľov - samopal vzor 58. „Máme tu aj delostreleckú pozorovateľňu, kde návštevníci môžu pozorovať neďaleký vrch, ktorý plánujeme fiktívne ostreľovať, vytvárame námer pre delostrelcov, môžu si to vyskúšať a odsledovať, ako to fungovalo v minulosti bez použitia moderných digitálnych technológií,“ dodal.



Klub má v správe aj kryt civilnej obrany, ktorý v minulosti slúžil ako veliteľský kryt civilnej obrany pre Západoslovenský kraj, nachádza sa v Alekšinciach pri Nitre. „Organizujeme pravidelne dni otvorených dverí pre verejnosť. V podzemí, v sedemmetrovej hĺbke sa nachádza 60 miestností, je to 1000 metrov štvorcových. Slúžil na ochranu civilného obyvateľstva celého západoslovenského kraja pred otravnými látkami a pred rôznymi chorobami a inými. Prichádzali odtiaľ rozkazy pre jednotlivé časti civilnej obrany a armády,“ uviedol s tým, že sa v ňom uskutočňujú aj historické branné cvičenia pre školy.



Činnosť klubu sa sústreďuje prevažne v okolí Nitry, má približne 20 členov, najmladší Filip Kuruc má 12 rokov. Mladší členovia sú považovaní za brancov a ďalej sa dovzdelávajú. Mnohí z nich sa dostali k uniforme vďaka tomu, že ju zdedili po starých otcoch. Klub sa snaží robiť osvetu medzi deťmi, mladými ľuďmi a na školách. „Počas mája a júna, kedy študenti majú už voľnejší čas, sa snažíme organizovať branné športové hry, robíme ich pravidelne,“ uviedol s tým, že zvykne prísť aj 100 účastníkov.