Vojenský ombudsman prijal vlani 58 podnetov, opodstatnený bol jeden

Bratislava 22. februára (TASR) - Kancelária vojenského ombudsmana prijala v minulom roku 58 podnetov. Prešetrovala päť z nich. Jeden bol opodstatnený. Pre TASR to v rozhovore uviedol vojenský ombudsman Roman Rybák.



"Keď to porovnáme s rokom 2023, kde som fungoval iba pol roka, teda osem mesiacov, lebo som nastúpil až k 1. máju 2023 na túto pozíciu, tak tam som mal 36 podnetov a z toho tiež iba jeden opodstatnený. Pri nejakých siedmich či ôsmich, ktoré som riešil, nebolo zistené porušenie práva," uviedol Rybák.



Ako ombudsman vysvetlil, niektoré podnety odstúpil na riešenie iným zložkám. Slovenskí vojaci sa na neho môžu obrátiť iba v prípade, že už vyčerpali iné prostriedky, ktorými majú svoje práva chrániť. Voči porušeniam ich práv sa môžu brániť nahlásením či podaním sťažnosti.



Vojaci sa podľa Rybáka najviac sťažujú na porušenie ich práv v súvislosti s platom či finančnými odmenami, ale tiež na prepustenie z armády. Podotkol, že situácia sa postupne mení, no príslušníci ozbrojených síl majú stále do istej miery strach sťažovať sa na porušenie svojich práv nadriadenými.



"Boja sa represií a následkov, pretože na toho vojaka sa niektorí velitelia pozerajú, že je to problémový vojak. Že sa mu nepáči služba a že sa chce sťažovať. Samozrejme, nie je to tak. Každý má právo sa sťažovať, ak si myslí, že je porušené nejaké jeho právo. S týmto teraz trošku bojujem pri tých besedách, keď chodím po útvaroch. Snažím sa aj veliteľom povedať, že na toho vojaka sa netreba pozerať tak, že niečo zlé robí a že bojuje proti veliteľovi. On chráni svoje práva," zdôraznil ombudsman. Dodal, že velitelia bývajú voči nemu v prípade problémov ústretoví a snažia sa jeho odporúčania zapracovať.



Kancelária vojenského ombudsmana vznikla v roku 2023 po prijatí novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Ombudsman je podriadený priamo ministrovi obrany a z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu má prešetrovať porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov. Úrad funguje od mája 2023.