Vojna na Ukrajine ovplyvnila aj nelegálnu migráciu na Slovensku

Bratislava 11. septembra (TASR) - Vojna na Ukrajine a opatrenia prijaté v súvislosti s prílevom odídencov ovplyvnili aj štruktúru nelegálnej migrácie na Slovensku. Stúpol počet prekročení zelenej hranice s Ukrajinou. Polícia ich zaznamenala najmä v marci. Dopúšťali sa ich najmä Ukrajinci s cieľom vyhnúť sa vyhlásenej mobilizácii. Čísla v oblasti neoprávneného pobytu zisťovaného na hraničných priechodoch na výstupe zo SR, naopak, klesli na minimum. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Mimo hraničného priechodu bolo za osem mesiacov roku 2022 v smere do SR zadržaných 346 cudzincov, čo je takmer dvojnásobný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka," priblížila hovorkyňa. Až v 92,2 percenta prípadov išlo o Ukrajincov (319). Zvyšných 14 percent tvorili príslušníci ďalších 14 štátov, napríklad Turci, Sýrčania, Afganci, Česi či Moldavci. "Ak nerátame počet zadržaných ukrajinských štátnych príslušníkov, počty ostatných štátnych príslušníkov sa za ostatné štyri roky pohybujú na podobnej úrovni," doplnila hovorkyňa.



Väčšina zadržaných migrantov na zelenej hranici (186) mierila na Slovensko, dominovali práve Ukrajinci vyhýbajúci sa mobilizácii. Ďalšími častými cieľovými krajinami boli Nemecko (60), Poľsko (24), Česká republika (18) a ďalšie západné krajiny Európskej únie.



S cieľom znížiť neoprávnené prechody zelenou hranicou posilnili hliadky policajtov aj príslušníci Ozbrojených síl SR. "Personálnu a technickú podporu poskytla Slovenskej republike aj Česká republika vyslaním príslušníkov cudzineckej polície. Personálne zdroje boli doplnené aj pracovníkmi agentúry Frontex, nasadení boli taktiež dánski experti," doplnila Bárdyová.



V kategórii neoprávneného pobytu zisťovaného na hraničných priechodoch pri výstupe zo SR eviduje polícia v prvom polroku iba päť prípadov, ku ktorým došlo ešte pred začiatkom vojny. Pred vypuknutím pandémie v rokoch 2018 a 2019 išlo pritom o najpočetnejšiu oblasť nelegálnej migrácie. Výrazne klesol aj počet tzv. overstayerov, teda cudzincov, ktorí vstupovali do schengenského priestoru legálne, no neskôr sa dopúšťali porušenia pobytových podmienok. Išlo napríklad o vykonávanie práce bez povolenia či prekračovanie povolenej doby pobytu.



"V súvislosti s obrovskou náhlou záťažou základných útvarov hraničnej a cudzineckej polície pre registrácie dočasného útočiska odídencov z Ukrajiny poklesol počet vykonaných kontrol legálnosti pobytu," vysvetlila hovorkyňa. Zároveň upozornila, že Ukrajinci, ktorí sa dopúšťali neoprávneného pobytu pred vypuknutím konfliktu alebo boli zo SR vyhostení, mohli po vypuknutí konfliktu na Ukrajine vstupovať na naše územie alebo do iných krajín Európskej únie a s inštitútom dočasného útočiska aj legálne v danej krajine zotrvávať.