Vokálna štvorica 4 Tenoři získala za debutový album zlatú platňu

Bratislava 2. septembra (TASR) – Vokálna formácia 4 Tenoři získala za predaj svojho debutového eponymného albumu zlatú platňu Supraphonu. Piesňami z albumu potešili priaznivcov filmových a muzikálových evergreenov od Karla Svobodu, Andrewa Lloyda Webbera a Ennia Morriconeho. Úspech u poslucháčov mal i prvý singel z albumu, ktorým bolo dueto 4 Tenorov s Luciou Bílou Krása, venované pamiatke Karla Gotta. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Album sa po vydaní v septembri minulého roka držal niekoľko týždňov v hitparáde najpredávanejších albumov IFPI-ČR. Medzi tuctom známych piesní sú To je ta chvíle, Prý, kdo s láskou usíná, Sen kovbojů, Krása, Piccola E Fragile, Jednoho dne se vrátíš, Mně sílu dáš, Jdi za štěstím, Belle, Otčenáš, Už z hor zní zvon a Dny zázraků a přání.



Vokálna formácia 4 Tenoři je mimoriadnym hudobným projektom na scéne českej pop-music. Tvoria ju Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo, držitelia troch cien Thálie, pop-muzikálová legenda a sólista opery pražského Národného divadla. Prvýkrát spoločne spievali pred štyrmi rokmi na koncerte Pocta muzikálům s Českým národným symfonickým orchestrom pod vedením Marcella Rotu. Skladba To je ta chvíle v ich podaní zaznamenala veľký úspech. Na jeseň 2018 kvarteto nakrútilo videoklip k piesni Už z hor zní zvon, ktorý mal na sociálnych sieťach viac ako milión zhliadnutí. Druhé video Mně sílu dáš (You Raise Me Up) nakrútila muzikálová štvorica v Tunisku a pieseň sa rýchlo stala hitom.



Už v piatok 3. septembra sa formácia predstaví v Poprade na záverečnom koncerte Popradského kultúrneho leta 2021.