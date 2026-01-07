Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Volá vám číslo zo Spojeného kráľovstva? Polícia radí nezdvíhať

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Podľa polície ide o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní.

Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Slovákom volajú podozrivé čísla zo zahraničia, najmä zo Spojeného kráľovstva. Po zodvihnutí sa im ozve nahratý slovenský hlas, ktorý oznámi, aby si pridali ich telefónne číslo v službe Whatsapp. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Predpokladáme, že ak by ste tak spravili a komunikovali s týmto číslom, postupne by od vás podvodník žiadal pod rôznymi zámienkami vaše osobné údaje alebo údaje z platobnej karty,“ priblížili policajti.

Polícia radí, nikdy takéto čísla nedvíhať a nikdy nevolať naspäť. „Ak vám v zahraničí žije rodina, tak jej čísla určite máte uložené,“ podotkli policajti s tým, že ak sa s dotyčným bude chcieť niekto spojiť zo zahraničia, tak by mu poslal esemesku, ak nebude dvíhať.

Podľa polície ide o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní. „Preto ich hovory ignorujte. Skoro už každý telefón umožňuje blokáciu čísel, preto tak učiňte. Ak nepomôže ani to, o týchto číslach upovedomte svojho operátora,“ uviedli policajti.


