Voľba kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ sa má konať 21. septembra

Bratislava 31. augusta (TASR) – Voľba kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) sa má uskutočniť 21. septembra o 9.30 h. Návrhy kandidátov možno predkladať do 11. septembra. Informuje o tom Súdna rada SR na svojom webe. Lehotu na predkladanie návrhov predĺžil predseda Súdnej rady Ján Mazák z pôvodného 31. augusta. Žiadala ho o to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



„Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková listom požiadala o predĺženie lehoty na predloženie návrhu kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ do 11. septembra 2020. Žiadosť odôvodnila krátkosťou pôvodnej lehoty na navrhnutie odborne a morálne nespochybniteľného kandidáta na uvedenú významnú súdnu funkciu,“ zdôvodnil Mazák.



"Žiadosť o predĺženie lehoty si dovoľujem odôvodniť úprimnou snahou o hľadanie vhodného kandidáta a následné predloženie Súdnej rade SR odborne a morálne nespochybniteľného kandidáta," uviedla pre TASR Kolíková. O menách kandidátov je podľa rezortu spravodlivosti ešte predčasné hovoriť.



Pôvodne sa mala voľba kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ konať 29. júna. Keďže Súdna rada SR nedostala žiaden návrh na uchádzača, voľba sa nekonala. Návrhy na voľbu kandidáta môže Súdnej rade podať jej člen, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov či iná stavovská právnická organizácia.