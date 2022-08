Bratislava 19. augusta (TASR) - Voľba ombudsmana sa presúva na október. Rozhodol o tom predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina), ktorý voľbu presunul zo septembra. Poslanci NR SR, ktorí chcú navrhnúť kandidáta na verejného ochrancu práv, tak po novom môžu urobiť do 30. septembra. Vyplýva to zo zverejneného rozhodnutia šéfa parlamentu.



Voliť nového ombudsmana majú poslanci na schôdzi, ktorá sa začína 18. októbra. "V dôsledku neustáleho odsúvania voľby sa hromadia podnety určené na posúdenie a podpis na stole budúceho ombudsmana. Aktuálne je ich 381 a počet bude stúpať," informovala TASR Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.



Inštitúcia nemôže podľa jej slov naplno realizovať svoje poslanie, uzavrieť podnety môže totiž len ombudsman. "Rovnako je to napríklad aj pri oprávnení obrátiť sa s podaním na Ústavný súd alebo začať konanie z vlastnej iniciatívy," podotkla Pavelková.



Funkcia verejného ochrancu práv je už niekoľko mesiacov neobsadená. Dovtedajšej ombudsmanke Márii Patakyovej sa skončilo funkčné obdobie ešte 29. marca. Prvý termín na podávanie návrhov pôvodne určili na 25. februára, odvtedy sa presúva.