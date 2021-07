Voľba šéfa RTVS by sa mala presunúť z NR SR do jej kontrolného orgánu

Na archívnej snímke ministerka kultúry Natália Milanová. Foto: TASR Pavel Neubauer

Na archívnej snímke predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 8. júla (TASR) – Voľba nového generálneho riaditeľa RTVS by sa mala presunúť z Národnej rady (NR) SR späť na pôdu dozorného, respektíve kontrolného orgánu RTVS. Ako po stretnutí pracovnej skupiny vo štvrtok povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO), v hre sú dva modely. O tých sa ešte bude diskutovať.Štátny tajomník rezortu kultúry Radoslav Kutaš vysvetlil, že jeden model sa vracia k štatutárnemu orgánu, ktorým je generálny riaditeľ. Druhý kombinovaný model počíta s kolektívnym štatutárnym orgánom. Ten by predstavovala výkonná rada, ktorú by tvorilo viacero manažérov v rámci RTVS. Oba modely počítajú s tým, že popri Rade RTVS bude existovať aj dozorná komisia.Šéfka rezortu kultúry zdôraznila, že nový spôsob voľby nového generálneho riaditeľa RTVS má byť apolitický a demokratický, ako sa aj vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.Členka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Monika Kozelová (OĽANO) avizovala, že snahou je aj finančný reštart rozhlasu a televízie. Priestor by miesto externých firiem mali dostať interní zamestnanci, ktorých označila zaPredseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO) doplnil, že sa pozreli aj na príklady voľby riaditeľa verejnoprávneho média z iných krajín Európskej únie (EÚ).povedal s tým, že podobným smerom sa vydáva aj slovenský rezort kultúry.Na diskusii sa zúčastnili okrem zástupcov rezortu kultúry či zástupcov Výboru NR SR pre kultúru a médiá aj Transparency International Slovensko, Reportéri bez hraníc, Memo 98, riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník a zástupcovia Rady RTVS.Právnu úpravu zákona by chcelo predložiť MK SR ešte do konca roka.