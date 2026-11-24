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Voľbu poštou zo zahraničia nahradí hlasovanie na veľvyslanectvách
Novela má byť účinná od 1. januára 2027.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Spôsob hlasovania vo voľbách zo zahraničia sa upraví. Voľba poštou sa zruší, hlasovať sa po novom bude na zastupiteľských úradoch. Ide o veľvyslanectvá, generálne konzuláty, ako aj tzv. stále misie v zahraničí. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Za návrh hlasovalo 79 poslancov zo 150 prítomných, proti bolo 71 poslancov. Návrh SNS znížiť počet preferenčných krúžkov pre voľby do NR SR zo štyroch na dva poslanci nepodporili. Národniarom neprešiel ani pokus o zvýšenie kvóra na tzv. prekrúžkovanie sa vo voľbách.
Nová legislatíva rozširuje možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmení sa aj výška volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu. Suma sa bude odvíjať od výšky priemernej mesačnej mzdy.
„Nová právna úprava reflektuje na dlhoročnú požiadavku voličov žijúcich v cudzine zúčastniť sa na osobnom hlasovaní v celoštátnych voľbách na zastupiteľských úradoch a umožniť tak výkon práva voliť na území štátu, v ktorom sa voliči v čase volieb nachádzajú, bez nutnosti cestovať na územie SR na účely vykonania volebného aktu, respektíve bez nutnosti realizácie úkonov súvisiacich s voľbou poštou,“ odôvodnili návrh poslanci za Smer-SD, ktorí ho predložili. Novela prešla do druhého čítania ešte v máji. Odvtedy sa o nej viedli koaličné rokovania.
Súčasťou novej legislatívy je aj zmena z dielne Hlasu-SD, podľa ktorej sa volebné miestnosti budú utvárať v mestách, v ktorých majú sídla zastupiteľské úrady SR v zahraničí. Ide o diplomatické misie, stále misie pri medzinárodných organizáciách alebo zoskupeniach a taktiež o generálne konzuláty a ich pracoviská. Osobitný okrsok pre voľby sa má utvárať tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov.
Novela zavádza hlasovanie na zastupiteľských úradoch okrem volieb do parlamentu a referenda aj pre prezidentské voľby. Predkladatelia argumentovali, že hlasovaním na ambasáde sa voličom „významne zvýši nielen ich voličský komfort, ale tiež reálna dostupnosť možnosti aktívne sa podieľať na voľbe hlavy štátu zo zahraničia“.
Úpravou sa takisto mení nastavenie výpočtu volebnej kaucie pre parlamentné voľby a pre voľby do europarlamentu. Suma sa bude po novom odvíjať od výšky priemernej mesačnej mzdy. Pri parlamentných voľbách má byť kaucia vo výške 25-násobku priemernej mesačnej mzdy namiesto 17.000 eur a pri eurovoľbách vo výške 2,5-násobku priemernej mesačnej mzdy namiesto 1700 eur.
Novela má byť účinná od 1. januára 2027.
Nová legislatíva rozširuje možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmení sa aj výška volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu. Suma sa bude odvíjať od výšky priemernej mesačnej mzdy.
„Nová právna úprava reflektuje na dlhoročnú požiadavku voličov žijúcich v cudzine zúčastniť sa na osobnom hlasovaní v celoštátnych voľbách na zastupiteľských úradoch a umožniť tak výkon práva voliť na území štátu, v ktorom sa voliči v čase volieb nachádzajú, bez nutnosti cestovať na územie SR na účely vykonania volebného aktu, respektíve bez nutnosti realizácie úkonov súvisiacich s voľbou poštou,“ odôvodnili návrh poslanci za Smer-SD, ktorí ho predložili. Novela prešla do druhého čítania ešte v máji. Odvtedy sa o nej viedli koaličné rokovania.
Súčasťou novej legislatívy je aj zmena z dielne Hlasu-SD, podľa ktorej sa volebné miestnosti budú utvárať v mestách, v ktorých majú sídla zastupiteľské úrady SR v zahraničí. Ide o diplomatické misie, stále misie pri medzinárodných organizáciách alebo zoskupeniach a taktiež o generálne konzuláty a ich pracoviská. Osobitný okrsok pre voľby sa má utvárať tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov.
Novela zavádza hlasovanie na zastupiteľských úradoch okrem volieb do parlamentu a referenda aj pre prezidentské voľby. Predkladatelia argumentovali, že hlasovaním na ambasáde sa voličom „významne zvýši nielen ich voličský komfort, ale tiež reálna dostupnosť možnosti aktívne sa podieľať na voľbe hlavy štátu zo zahraničia“.
Úpravou sa takisto mení nastavenie výpočtu volebnej kaucie pre parlamentné voľby a pre voľby do europarlamentu. Suma sa bude po novom odvíjať od výšky priemernej mesačnej mzdy. Pri parlamentných voľbách má byť kaucia vo výške 25-násobku priemernej mesačnej mzdy namiesto 17.000 eur a pri eurovoľbách vo výške 2,5-násobku priemernej mesačnej mzdy namiesto 1700 eur.
Novela má byť účinná od 1. januára 2027.