Voľby by na konci leta vyhralo hnutie OĽANO, druhý by bol Hlas-SD

Bratislava 6. septembra (TASR) – Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali na prelome augusta a septembra, zvíťazilo by hnutie OĽANO so ziskom 18,4 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila novovznikajúca strana Hlas-SD, ktorú by volilo 16,2 percenta respondentov. Do parlamentu by sa dostalo sedem strán. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 26. augusta do 2. septembra na vzorke 1022 respondentov realizovala agentúra Focus pre televíziu Markíza.



Treťou najsilnejšou stranou by bola strana Smer-SD so ziskom 10,9 percenta hlasov, štvrtá by bola SaS, ktorej by dalo hlas 9,9 percenta oslovených. Do parlamentu by sa dostala aj strana Sme rodina so ziskom 9,1 percenta, ĽSNS s 8,5 percenta a samostatné Progresívne Slovensko s výsledkom 5,9 percenta hlasov.



Pred bránami parlamentu by zostalo hnutie KDH s výsledkom 4,5 percenta, strana Za ľudí s 3,9 percenta hlasov. SMK by volilo 3,1 percenta opýtaných a stranu SNS by volili 3 percentá respondentov. Dobrá voľba by získala 1,9 percenta hlasov, Most-Híd 1,7 a Vlasť 1,3 percenta.



V prepočte na mandáty by sa z kandidátky hnutia OĽANO dostalo do parlamentu 35 nominantov, Hlas-SD by mal 31 poslancov a Smer-SD 21. SaS by v zákonodarnom zbore disponovalo 19 hlasmi, Sme rodina by obsadila 17 kresiel, ĽSNS by mala 16 poslancov a Progresívne Slovensko by získalo 11 mandátov.