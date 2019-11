Bratislava 26. novembra (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali 19. až 25. novembra, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 18,4 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Za ľudí so ziskom 12,5 percenta a na treťom koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu so ziskom 12,4 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO.