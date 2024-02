Voľby do europarlamentu sa budú na Slovensku konať 8. júna

Bratislava 4. februára (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.



"Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov EP, o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019," informuje Európsky parlament na webovej stránke určenej pre júnové eurovoľby. Celkovo sa bude voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách.



Politické strany alebo koalície, ktoré sa chcú zúčastniť na voľbách, by mali doručiť svoje kandidátne listiny zapisovateľovi štátnej volebnej komisie najneskôr 90 dní pred dňom volieb. Politické strany musia získať aspoň päť percent hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu. Hlasovanie zo zahraničia v eurovoľbách nie je možné.