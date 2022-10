Voľby sa začali zväčša bez problémov, v Macove budú voliť dlhšie

Bratislava 29. októbra (TASR) – Voľby do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov sa začali zväčša bez problémov. Výnimkou je volebná miestnosť v obci Macov (okres Dunajská Streda), kde zistili nesprávne vytlačený hlasovací lístok. Hlasovanie sa v tejto miestnosti obnoví po jeho výmene. "Predpokladá sa, že to nebude dlhšie ako hodinu. O túto hodinu bude potrebné v tejto volebnej miestnosti predĺžiť hlasovanie," informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.



"Volebné miestnosti v 6010 volebných okrskoch sa otvorili včas. Vznikla situácia v jednej volebnej miestnosti v obci Macov, kde sa zistila nesprávna tlač hlasovacieho lístka, kde boli dvaja kandidáti s rovnakým poradovým číslom," priblížila Chmelová. Okrem toho zatiaľ nie sú známe žiadne problémy, ktoré by komplikovali priebeh volieb.



Voliči si prvýkrát v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Hlasovať môžu len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h. "Ak sa volič dostaví do volebnej miestnosti o 20.00 h a stojí v rade, zákon počíta aj s touto možnosťou. Hlasovanie vo volebnej miestnosti sa skončí až vtedy, ak odvolí posledný volič, ktorý sa dostavil do 20.00 h do volebnej miestnosti," priblížila Chmelová s tým, že štátna volebná komisia zasadne v sobotu od 9.00 h.







Volí sa v 2926 obciach, mestách a mestských častiach. V piatich sa konajú len krajské voľby, pretože v nich neevidujú žiadnych kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Zriadených je 6010 volebných okrskov. Voliť môže prísť takmer 4,41 milióna ľudí. Prvýkrát hlasovať vo voľbách bude môcť približne 140.000 mladých ľudí.



Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie volebných prieskumov. Moratórium uplynie po zatvorení volebných miestností. Pre voličov je zriadená infolinka. Priebežné neoficiálne výsledky bude možné sledovať na weboch www.volbysr.sk aj na webe www.teraz.sk. Oficiálne výsledky budú známe až po tom, ako ich odobrí štátna volebná komisia. Malo by tak byť v nedeľu 30. októbra.