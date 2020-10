V 48 obciach si volia starostu či poslancov

Bratislava 3. októbra (TASR) – V sobotu si v 48 obciach volia starostu či poslancov, v niektorých obciach voliči vyberajú svojich favoritov do oboch funkcií. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia. Za ich nedodržanie hrozia sankcie. Volebné miestnosti sú otvorené do 22:00. Z volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov.



Voliči, ktorým je nariadená domáca izolácia, nemôžu voliť osobne ani prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Majú podľa ministerstva vnútra prekážku práva voliť spočívajúcu v obmedzení osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Informáciu o týchto osobách bude mať okrsková volebná komisia uvedenú v zozname voličov.



Voliči môžu vstupovať do volebnej miestnosti len s ochranným rúškom alebo iným vhodným prekrytím nosa a úst, musia si vydezinfikovať ruky a v miestnosti môže byť limitovaný počet osôb. Voliči čakajúci pred volebnou miestnosťou majú dodržiavať dvojmetrové odstupy a mať prekrytý nos a ústa.



Dodržiavanie opatrení má kontrolovať okrsková volebná komisia. Ak ich volič nedodrží alebo poruší nariadenú izoláciu, môže mu príslušník polície na mieste uložiť pokutu až do výšky 1000 eur.



K volebným schránkam by malo prísť viac ako 32 000 voličov. Starostu aj poslancov si budú voliť vo Visolajoch (okres Púchov), v Žitavanoch (okres Zlaté Moravce), Abramovej (okres Turčianske Teplice) a Ondavke (okres Bardejov).



Starosta sa bude voliť v obciach Ivanka pri Dunaji (okres Senec), Kuklov (Senica), Trnovec (Skalica), Hrnčiarovce nad Parnou (Trnava), Jasenica (Považská Bystrica), Veľká Hradná (Trenčín), Mojzesovo (Nové Zámky), Malé Borové (Liptovský Mikuláš), Jelšovec (Lučenec), Chvalová a Magnezitovce (obe okres Revúca), Figa a Uzovská Panica (obe okres Rimavská Sobota), Muľa (Veľký Krtíš), Bzenica (Žiar nad Hronom), Varadka (Bardejov), Klčov a Spišský Hrhov (obe okres Levoča), Chmeľov (Prešov), Makovce (Stropkov), Remeniny (Vranov nad Topľou), Drienovec (Košice-okolie), Beša, Kaluža a Zemplínska Široká (všetky okres Michalovce), Tašuľa (Sobrance), Harichovce (Spišská Nová Ves), Ladmovce (Trebišov) a tiež v košickej mestskej časti Poľov.



Poslanca alebo poslancov obecných zastupiteľstiev si majú voliť v obciach Sasinkovo (okres Hlohovec), Červený Kameň (Ilava), Trávnik (Komárno), Kolíňany (Nitra), Žikava (Zlaté Moravce), Pribylina (Liptovský Mikuláš), Slovenské Pravno a Turčiansky Ďur (obe okres Turčianske Teplice), Dolný Harmanec (Banská Bystrica), Stránska (Rimavská Sobota), Ďurkovce a Trebušovce (Veľký Krtíš), Budča (Zvolen), Ladzany (Krupina) a Hačava (Košice-okolie).