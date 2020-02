Á. Érsek: Vysoká účasť Mostu-Híd pravdepodobne ublíži

Bratislava 29. februára (TASR) - Predpokladaná vysoká účasť v parlamentných voľbách pravdepodobne ublíži výsledku vládneho Mosta-Híd. Zhodujú sa na tom volebný líder Árpád Érsek, ako aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Šéf strany dodal, že bez ohľadu na výsledok bude hneď po volebnej noci volať predsedovi SMK Józsefovi Menyhártovi, "aby rozmýšľali nad tým ako ďalej".



Podľa Érseka predpokladali, že v týchto voľbách bude vysoká účasť. "To nám pravdepodobne ublíži. Tam môže niečo chýbať, ale verím tomu, že sme zmobilizovali ľudí. Uvidíme, ako to dopadne," povedal pred novinármi s tým, že pre výsledok robil všetko, čo mohol. Érsek dodal, že menšiny by mali mať zastúpenie v Národnej rade SR a bola by škoda, ak by tam Most-Híd nebol.



Šéf strany Bugár prichádzal do centrály strany podľa svojich slov "s dobrými dojmami", stále verí v to, že Most-Híd sa dostane do parlamentu. V súvislosti s prípadným nepriaznivým výsledkom spomenul stranu SMK, ktorá podľa neho odmietla volebnú stranu.



Predstavitelia strany a kandidáti sa v sobotu večer zišli v centrále strany v bratislavskom Novom Meste, čas trávia aj v priľahlej reštaurácii. Volebný líder Érsek podľa vlastných slov vybavil cigánsku hudbu.