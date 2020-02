Ravasz: Výsledky exit pollu sú pre Most-Híd veľkým sklamaním

Bratislava 29. februára (TASR) – Výsledky exit pollu sú pre Most-Híd veľkým sklamaním. Pred novinármi to vyhlásil podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz. Zároveň potvrdil slová predsedu strany Bélu Bugára, že SMK a jeho predseda József Menyhárt bude prvý, komu budú volať po voľbách.



Výsledky exit pollu označil Ravasz sa veľké sklamanie. Dôvody by sa podľa neho mohli hľadať v nízkej účasti vo voľbách v južných okresoch Slovenska. Chce si však počkať na oficiálne výsledky volieb. "Zatiaľ je dosť desivé, že by maďarská menšina ostala bez reprezentácie v Národnej rade SR," skonštatoval Ravasz s tým, že možno mal Most-Híd odísť z vlády po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo februári 2018. Ravasz bol podľa svojich slov za tento variant.