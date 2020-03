A.Ballek: Koalícii PS-Spolu chýbalo na vstup do parlamentu 926 hlasov

Bratislava 1. marca (TASR) - Koalícii Progresívne Slovensko (PS)-Spolu chýbalo pre vstup do Národnej rady SR 926 hlasov. Na tlačovej konferencii v súvislosti s oficiálnym vyhodnotením sobotných (29. 2.) parlamentných volieb to vyhlásil predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek.



Koalícia PS-Spolu získala 6,96 percenta hlasov, čo znamená 200.780 platných hlasov. Pre vstup do parlamentu potrebovala získať najmenej sedem percent hlasov, pretože ako jediný subjekt kandidovala ako koalícia.



PS-Spolu zároveň podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila v jednom okrese Slovenska. Progresívci dominovali aj vo volebnom okrsku, ktorý tvorili hlasujúci zo zahraničia.



V stanovisku, ktoré médiám zaslala hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková, priblížili lídri, že ešte v nedeľu zasadne predsedníctvo oboch subjektov. "Ideme intenzívne rozmýšľať, čo ďalej. V pondelok oznámime naše ďalšie kroky," uviedli.