Danko: Urobili sme veľa dobrých opatrení, chcel by som ich rozšíriť

Bratislava 16. februára (TASR) - Problémom Slovenska je zanedbaná infraštruktúra. Potrebná je zmena systému sociálnych dávok, reforma sociálneho systému a výstavby diaľnic. V rozhovore pre TASR to skonštatoval predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko. V prípade úspechu SNS vo voľbách by chcel rozšíriť opatrenia, ktoré sa im podarilo presadiť za posledné štyri roky, ako napríklad zrušenie koncesionárskych poplatkov a zavedenie rekreačných poukazov pre všetkých. V súvislosti s aktuálnou politickou situáciou podotkol, že zostaviť vládu po voľbách bude ťažké.



Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenia ponúkate?



Problémom Slovenska je zanedbaná infraštruktúra a tá súvisí jednak s dopravnou infraštruktúrou a infraštruktúrou zdravotnej starostlivosti. Tridsať rokov sme zanedbávali veci, ktoré nás dobiehajú, neinvestovali sme do týchto vecí systémovo. Ani jeden premiér za 27 rokov nevytvoril systém štátnych fondov, ktoré by prirodzenou obnovou zabezpečovali každý rok investície. Nemáme napríklad vagóny, železničné trate. Najväčšia výzva bude dostavba diaľnic, úplná zmena stavebného zákona a vytvorenie štátnej siete zdravotnej starostlivosti.







Sú pre vás niektoré priority z vášho programu také dôležité, že nimi podmienite svoj vstup do prípadnej vládnej koalície?



Vždy sa dá búchať o zem. Pre mňa je najdôležitejšie, aby Slovensko ostalo v európskom spoločenstve, aby sme si plnili povinnosti voči spojencom, aby nám neušiel vlak pri spolupráci európskych armád, aby sme mali dobré vzťahy na západ aj na východ. Jedna zo základných vecí pre mňa je však úplná zmena systému výstavby diaľnic, ministerstvo cestovného ruchu a športu a rozšíriť napríklad zrušenie koncesií, zníženie dane na 15 percent, zníženie DPH na potraviny pre každého a podobne.



Sú to také podmienky, ktorými podmienite vstup do vlády, alebo ste o nich ešte ochotný rokovať?



Nikdy si nemôžete myslieť, že vaša pravda je absolútna. Asi ťažko by som fungoval s Robertom Ficom (predseda Smeru-SD) alebo Bélom Bugárom (predseda Mosta-Híd). Dali sme si principiálne veci. Záleží to však od toho, akí lídri by za stolom sedeli. Žiaľbohu, sú aj lídri, u ktorých pravidlá neplatia. Problémom Slovenska je aj to, že na jednej strane je Igor Matovič (líder OĽaNO), ktorý nikdy nechce vládnuť, a na druhej strane je Marian Kotleba (predseda ĽSNS), ktorý nikdy vládnuť nemôže. Zostaviť vládu bude veľké umenie.



Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si už tú pripravenú reformu?



Zdravotníctvo je príklad toho, že to ministri nezvládli, pretože nemali politickú podporu. V prvom rade je treba jasne stanoviť štátnu sieť zdravotnej starostlivosti a štátnych nemocníc. Nemyslím si, že v sieti nemocníc so základnou štátnou starostlivosťou by mali byť súkromné nemocnice. Chcem, aby mal štát dobudovanú štátnu sieť zdravotnej starostlivosti, aby tam bola racionalizácia, dôležitá je aj zmena ohodnocovania zdravotníckeho personálu a veľké štátne investície.



Aký je váš postoj k potrebe očisty súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?



Vidím to ako veľké zlyhanie Lucie Žitňanskej (exministerka spravodlivosti, pozn. TASR). Dostala rezort do vienka pri vzniku vlády a neurobila ani mäkké f, aby sa justícia očistila alebo aby fungovali mechanizmy. Myslím si, že sa ani neočisťujú. Rešpektujem úplnú nezávislosť súdnej moci, ale žasnem nad tým, že ľudia, ktorí zlyhali pri riadení tohto rezortu, dnes hovoria o zlyhaniach rezortu. Aj ja som sa do politiky dostal, pretože ma sklamalo množstvo súdnych rozhodnutí, stretávanie sa advokátov so sudcami. Chýba množstvo mechanizmov, chýbajú aj tresty pre sudcov.



Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva? Naši žiaci nevynikajú v medzinárodných testovaniach a zrejme si to bude vyžadovať určité zmeny v spôsobe výučby...



Pokiaľ nás hodnotia západné štáty, tak máme ďaleko od toho, aby naše deti boli tak slabo vzdelané, ako sú tam. Naše deti sú veľmi šikovné, naši ľudia sú veľmi múdri. Som presvedčený, že sme urobili veľký krok v zlepšení sociálneho zabezpečenia učiteľov. Máme kvalitné školstvo, úžasných učiteľov a múdrych ľudí. Štát by mal dostať naspäť správu škôl, nie len učebné osnovy, aby sme mali jednotný systém. Nikdy som nesúhlasil s deväťročnými školami. Povedal by som, že model - osem rokov základná škola a štyri roky stredná škola - mal svoje racio.





Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?



Extrémizmus narastá pre napätie v spoločnosti a pre to, že je spoločnosť často médiami nastavovaná len do negatívnych informácií. V spoločnosti je radšej vnímané negatívum ako pozitíva. Vidím to aj v neobjektívnom prístupe médií. Snažím sa vysvetľovať národu, že národné, kresťanské a sociálne sily nemôžu byť označované za fašistické, extrémistické. Snažím sa s tým bojovať. Prosím zase aj opozičných politikov, aby nás rešpektovali.



Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?



Často aj s inými európskymi lídrami diskutujeme o potrebe zavedenia nového druhu daní – digitálnych daní. Musíme zdaniť internetové giganty, ako sú Facebook či Google. Takisto som presvedčený, že by sme sa mali pozrieť na nekalé praktiky nadnárodných obchodných reťazcov, ktoré neraz Slovákom ponúkajú tovary za vyššie ceny ako v zahraničí a väčšinu ziskov vyvážajú do zahraničia. Ubližujú tým nielen kupujúcim, ale aj slovenským potravinárom a dodávateľom. Namiesto plošného zvyšovania daní by som sa však snažil rozšíriť opatrenia, ktoré už teraz pomáhajú občanom. Chcel by som rozšíriť rekreačné poukazy pre všetkých zamestnancov, znížiť dane z príjmu na 15 percent pre všetkých, zrušiť koncesionárske poplatky, znížiť DPH na všetky potraviny. Počas tohto volebného obdobia sme urobili množstvo dobrých systémových opatrení, ak by sme dostali možnosť, chcel by som ich ešte viac rozšíriť.



Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického orientovania Slovenska?



Nikdy som ho nespochybnil. Samozrejme, že Únia má absolútnu výhodu a lepší projekt pre Slovensko nie je. Čo sa týka NATO, je samozrejmé, že je rozdiel medzi záujmami USA a NATO. Ak niekto hovorí o neutralite, tak tomu nerozumie. Svetové veľmoci vám musia garantovať neutralitu. Slovensko nemôže byť neutrálne, lebo by nám nikdy neutralitu negarantovali. Musíme byť v nejakom bezpečnostnom zväzku. Snívam, že tu raz možno bude európska obranná aliancia, napríklad.



V prípade neúspechu SNS vo voľbách vyvodíte zodpovednosť a ponúknete svoju funkciu predsedu?



Asi každý, keby prišla taká situácia, by tak urobil. Funkcia mi zaniká, myslím, v apríli 2020, takže nemusím nič robiť. Ale určite by som rozmýšľal aj nad tým, ako ďalej v živote.



Z povolebnej spolupráce ste vylúčili len ĽSNS, viete si teda predstaviť prípadnú vládu so všetkými ostatnými stranami, aj s tými opozičnými?



Kto s kým bude vládnuť, to ukáže čas. Ale ako by sa dalo vládnuť s Igorom Matovičom? Ráno sa usmeje, večer vás bodne, poobede vám vynadá, potom vám povie, že ste opitý, potom plače pred parlamentom, hodí sa o zem,... Igor Matovič potrebuje niečo iné ako vládu. To tu všetci vieme.



Súčasná vláda vznikala ako hrádza proti extrémizmu. Keby takáto situácia nastala aj po voľbách, že by sa museli spojiť viaceré strany proti jednej, viete si predstaviť vládu aj s Kiskom či PS-Spolu?



Opozícia je dnes taká rozbitá, že to vylučujem. Ja mám svoj program s SNS. Mám svoje principiálne postoje. Nechcem adopcie homosexuálnymi pármi. Chcem systémovú zmenu, reformy, úplnú zmenu sociálneho zabezpečenia. Musíme zmeniť systém sociálnych dávok. Ak sa niekto stará o chorého rodiča, nemôže sa tá dávka skladať z piatich, šiestich vecí. Potrebujeme reformu sociálneho systému, reformu výstavby diaľnic. Na to musíte mať mandát a odvahu.