B. Kollár: Som rád, že ľudia s nami zatiaľ počítajú

Bratislava 1. marca (TASR) – Líder Sme rodina Boris Kollár je rád, že ľudia s hnutím v parlamente počítajú. Reagoval tak na exit poll agentúry Focus pre Televíziu Markíza. Podľa neho získalo hnutie 7,5 percenta.



"Som rád, že máme taký výsledok. Že ľudia s nami zatiaľ počítajú. Uvidíme, ako budú výsledky potvrdené volebnou komisiou," povedal Kollár.







Šéf hnutia je rád, že veľa ľudí pochopilo, že ak má prísť zmena, treba sa na ľudí pozerať srdcom, nie cez peňaženku alebo excelovskú tabuľku. Prisľúbil, že ak bude hnutie vo vláde, bude sa pozerať na všetkých obyvateľov krajiny a je pripravené vyvažovať sociálny program.



Hnutie je pripravené na rokovania s tým, kto ich na spoluprácu osloví. Zdôraznil však, že budú "drahou nevestou", pretože ak chce niekto pomáhať ľuďom, nemal by byť lacný. O konkrétnostiach hovoriť zatiaľ nechce, počkať si chce na oficiálne výsledky volieb a na to, kto bude poverený na zostavenie novej vlády, ktorý sa rozhodne, s kým bude rokovať. Niektoré otázky preto nie sú momentálne na mieste a smerovať ich treba inam.



"Ak je rozumný, bude sa rozprávať s každým, nielen s jedným alebo druhým," odpovedal na to, či očakáva, že ho šéf OĽaNO Igor Matovič, ktorého hnutie podľa exit pollu skončilo na prvom mieste, zavolá na rokovania. Podľa Kollára by však mala vzniknúť konzistentná vláda, ktorá sa nerozpadne, alebo bude tlačiť štát dopredu a vyrovná s korupciou.



Kollár zároveň pogratuloval nielen Matovičovi, ale aj sympatizantom, podporovateľom a voličom Sme rodina, ako aj všetkým tým, ktorí prišli k voľbám.