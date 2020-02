VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahovia

Bratislava 23. februára (TASR) – Na rozdiel od parlamentných volieb v roku 2016 budú môcť vo februárových voľbách do NR SR voliť i osoby odsúdené za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu. Svoje hlasy tak budú môcť odovzdať i odsúdení masoví vrahovia alebo bosovia podsvetia.



"V roku 2016 bol výkon trestu odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony prekážkou práva voliť, čo znižovalo celkový počet oprávnených voličov v porovnaní s počtom oprávnených voličov v nadchádzajúcich voľbách," dodala pre TASR hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská. V druhej polovici februára tohto roka bolo v slovenských ústavoch 1671 osôb odsúdených za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu.



Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré znemožňovali výkon volebného práva v konkrétnom prípade, aby sa tak chránil dôležitý záujem spoločnosti. K zmene zákona, respektíve zúženiu dôvodov prekážky volebného práva len na jednu prekážku pri uplatnení volebného práva, a to je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, čiže ochrana pred šírením infekčného ochorenia, došlo nálezom Ústavného súdu SR z 22. marca 2017. Následne bol publikovaný v zbierke zákonov a konštatoval, že ostatné prekážky sú v rozpore s ústavou.



Z uvedeného počtu odsúdených za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu je 56 osôb, ktorým bol uložený trest odňatia slobody na doživotie. Znamená to, že k volebným urnám budú môcť v ústavoch v Ilave či Leopoldove pristúpiť 29. februára aj masoví vrahovia Tibor Polgári, hlavný aktér leopoldovskej vzbury v roku 1991, Ondrej Rigo, sériový vrah ôsmich žien a jedného chlapca alebo Jozef Slovák, vrah minimálne piatich žien. Voliť budú môcť aj bosovia slovenského podsvetia ako napríklad Mikuláš Černák, Alojz Kromka, Róbert Lališ, prezývaný Kýbel, Ivan Cupper alebo Branislav Adamčo.



V deň volieb do NR SR 5. marca 2016 bolo vo výkone trestu odňatia slobody 1349 osôb, ktoré boli odsúdené za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu. Tie vtedy teda voliť nemohli.



V tohtoročných parlamentných voľbách bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.300 väzňov. "V piatok 14. februára sa v slovenských ústavoch nachádzalo celkom 1675 obvinených a 8979 odsúdených, z ktorých právo voliť malo 1499 obvinených a 8833 odsúdených, spolu teda 10.332 osôb," uviedla Kacvinská. Vo výkone väzby sa k tomuto dátumu nachádzalo 29 obvinených mladších ako 18 rokov a 147 cudzincov a vo výkone trestu 25 odsúdených mladších ako 18 rokov a 121 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo.



V predchádzajúcich parlamentných voľbách v marci 2016 v slovenských ústavoch zaznamenali len 4,73-percentnú volebnú účasť. Právo voliť vtedy malo 1373 obvinených a 7149 odsúdených, spolu teda 8522 osôb.