Do volebnej miestnosti môžu prísť aj zahraniční pozorovatelia

Bratislava 26. januára (TASR) – Počas konania volieb do Národnej rady SR môžu byť vo volebných miestnostiach prítomní aj pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami. Rovnako aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov.



Obec je podľa zákona povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť pre zahraničných pozorovateľov osobitný priestor. Osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb, možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov.



Členom okrskovej volebnej komisie môže byť osoba, ktorú delegovala politická strana alebo koalícia, ktorá kandiduje vo voľbách. Kandidujúci subjekt mohol do 8. januára delegovať okrem jedného člena komisie aj jedného náhradníka. Okrsková volebná komisia zabezpečuje správny priebeh hlasovania, sčítava hlasy a vyhotovuje tiež zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.