Matovič: Pokúsime sa vytvoriť tú najlepšiu vládu pre Slovensko

Trnava 29. februára (TASR) – Líder OĽaNO Igor Matovič po zverejnení prvých výsledkov exit pollu poďakoval voličom všetkých strán za ich účasť vo voľbách i za dôveru, ktorú voliči dali OĽaNO. „Zobudili sme spiaceho draka a podarilo sa nám pritiahnuť k urnám aj nevoličov. Kľúčovým momentom bola vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Po nej sa Slovensko zobudilo,“ vyhlásil Matovič.







Predseda OĽaNO už telefonicky oslovil všetkých lídrov strán demokratickej opozície a pozval ich ešte počas volebnej noci do Trnavy. „Pokúsime sa spoločne vytvoriť tú najlepšiu vládu, akú Slovensko môže mať, kde spravodlivosť bude platiť pre všetkých,“ povedal Matovič.



Ako pripomenul, jeho pozvanie platí aj pre Borisa Kollára. Cieľom je podľa jeho slov vytvoriť v parlamente ústavnú väčšinu, ktorú chce využiť napríklad aj na presadenie previerok sudcov. „Nečakajú nás ružové zajtrajšky, chliev je plný a my počítame s každým, kto chce priložiť ruku k dielu,“ uviedol Matovič.







Líder OĽaNO chce viesť povolebné rokovania s ostatnými lídrami strán demokratickej opozície bez vopred stanovených podmienok. „Bolo by nezodpovedné hneď na začiatku vytvárať nejaké prekážky,“ dodal Matovič.



Igor Matovič sa neobáva, že by vláda, ktorá by mohla na základe výsledkov exit pollu vzniknúť zo strán súčasnej demokratickej opozície, bude nestabilná. „Nástup opozície je taký silný, že máme nádej, že ak aj niekto z nášho hnutia alebo iných strán odíde, vláda zostane stabilná,“ myslí si Matovič.



Podľa jeho slov nehrozí, že by sa strany budúcej vlády zostavenej z opozičných strán rozhádali na kultúrno-etických otázkach, akými sú registrované partnerstvá či interrupcie. „Dnes máme od voličov úplne iné zadanie, ako viesť kultúrne vojny. Neobávam sa ani odchodu budúcich poslancov za OĽaNO. Ak aj v tomto volebnom období niekto od nás odišiel, nikdy sa nestalo, že by prešiel na druhý breh a hlasoval s mafiou,“ vyhlásil Matovič.



Ako doplnil, neobáva sa ani prognózy šéfa strany Smer-SD Roberta Fica, podľa ktorého sa vláda do dvoch rokov rozpadne a on sa vráti ešte silnejší. „Nech si pán Fico aj naďalej sníva svoje 'opilecké' sny,“ skonštatoval Matovič.







Práca budúcej slovenskej vlády má byť otvorená a nový premiér musí byť premiérom všetkých. Myslí si to Igor Matovič, ktorý v prípade, že na základe výsledkov volieb bude skladať nový kabinet, chce voličom pravidelne predkladať účty.



Ako zdôraznil, cieľom novej vlády musí byť otvorené vládnutie. „Chceme, aby ľudia mali pravidelné zúčtovanie, aby vedeli, ako sa vyberajú dane a na čo sa využívajú. Chceme dať ľuďom nádej, aby vedeli, že vláda tu nie je iba pre tých, ktorí vyhrali voľby. Chceme, aby aj voliči súčasných vládnych strán pochopili, že my sme tá lepšia voľba,“ povedal Matovič.



Tak ako vláda, aj jej predseda má byť podľa lídra OĽaNO premiérom všetkých občanov. „Ak budem zastávať túto funkciu, chcem organizovať pravidelné stretnutia s opozičnými stranami. Premiér musí byť pre všetkých, už nesmie platiť, že vyhraj voľby a môžeš všetko. Chcem zabojovať aj o voličov Mariana Kotlebu, z ktorých 80 až 90 percent chce len to, aby právo platilo pre všetkých. Nestavajme voči nim hrádzu,“ dodal Matovič.



