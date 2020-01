VOĽBY2020: Koncom januára má na účte najviac financií Smer-SD

Bratislava 30. januára (TASR) - Najviac financií spomedzi subjektov kandidujúcich v parlamentných voľbách má na transparentnom účte vládny Smer-SD, a to cez 983.941 eur. Nasleduje mimoparlamentné KDH takmer s 481.078 eurami a vládny Most-Híd s 304.050 eurami. Vyplýva to z výpisov z transparentných účtov strán k poludniu 31. januára, zverejnených na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR.



O niečo menej má na zverejnenom účte hnutie OĽaNO (262.287 eur), ďalej sú to mimoparlamentné strany Za ľudí (takmer 168.345 eur) a Maďarská komunitná spolupatričnosť (takmer 157.272 eur).



Ďalšia v poradí je koalícia neparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Strany majú dokopy na zverejnených transparentných účtoch takmer 140.994 eur.



Z parlamentných strán má na účte po zaokrúhlení najmenej Sme rodina (14.591 eur), nasleduje ĽSNS (16.849 eur). SaS má na účte 45.933 eur a SNS 78.377,21 eura.



Najmenej spomedzi všetkých kandidujúcich subjektov má na účte Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku. K 30. januáru bola strana v mínuse takmer štyri eurá. O niečo viac má Komunistická strana Slovensko (KSS), a to 2,82 eura.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Na kampaň môžu minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tohto limitu sa rátajú aj náklady, ktoré strana minula na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, čiže od 9. mája do 4. novembra 2019.