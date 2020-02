Sólymos: To, že sme boli vládna strana, nás dobehlo

Bratislava 29. februára (TASR) – Za predbežným nepriaznivým výsledkom Mosta-Híd vidí predstaviteľ strany László Sólymos to, že strana bola súčasťou vládnej koalície. "Zatiaľ to nevyzerá dobre, uvidíme," reagoval na výsledky exit pollu pre TASR.



"Bolo to vidno už rok, že sa schyľuje k výsledkom, aké sú teraz. Ale uvidíme, ako sa to vyvrbí na konci, aké budú reálne rozdiely," uviedol v reakcii na to, že Maďarská komunitná spolupatričnosť má podľa výsledkov exit pollu vyššie percentá ako Most-Híd.