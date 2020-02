Líder Dobrej voľby T. Drucker verí v čo najlepší výsledok

Bratislava 29. februára (TASR) - Líder strany Dobrá voľba Tomáš Drucker verí v čo najlepší výsledok v sobotných parlamentných voľbách. Na prvé čísla čaká so svojimi spolupracovníkmi a podporovateľmi v kaviarni na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.



"Myslím si, že sme mali dobrú, férovú, korektnú a myslím že aj peknú kampaň a očakávame dobré výsledky," skonštatoval Drucker. Hovorí, že jeho spolupracovníci nepochybujú o zisku aspoň piatich percent. On sám je "v očakávaní". Dodáva, že strana nie je projektom pre jedny voľby.



Volebná sobota sa podľa jeho slov preňho až tak nelíšila od bežného dňa. Strávil ju vonku, ale aj prípravou "tataráku" na volebnú noc.



"Každý je taký napätý, či sa to podarilo alebo nie," zhodnotil atmosféru v centrále Michal Sýkora, trojka kandidátky. Pri voľbách je podľa neho dôležitá pokora. Myslí si, že karty môže zamiešať vysoká účasť. "Voľby sú pravdivé až vtedy, keď sa spočítajú," podotkol.



Kandidátka Anna Ghannamová je optimistická. Očakáva, že strana prekročí päťpercentnú hranicu. "Aj ja osobne som urobila všetko, čo bolo v mojich silách," poznamenala.