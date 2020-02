Líder Sme rodina B. Kollár verí v dobrý výsledok vo voľbách

Bratislava 29. februára (TASR) – Líder Smer rodina Boris Kollár verí v dobrý výsledok v sobotných parlamentných voľbách. Predbiehať udalosti však nechce, počkať si chce na prvé čísla. Povedal to po príchode do volebnej centrály hnutia na pravom brehu Dunaja, kde sa schádzajú sympatizanti a podporovatelia i niektorí kandidáti s rodinami.



"Mal som dobrý pocit, lebo veľmi veľa ľudí mi písalo, že ma volilo. Došlo mi tisíc správ. Už len z podpory ľudí mám úžasný pocit. Pevne verím, že to dáme. Potom tie dojmy budú skutočne plné emócií," povedal pre TASR Kollár. Volebný deň strávil spolu s niekoľkými svojimi deťmi, mamou a bratom s jeho rodinou, po odvolení sa boli spoločne prejsť po meste a naobedovať sa.



Vo volebnej centrále vládne pohodová atmosféra, hostia pri rozhovoroch či občerstvení čakajú na prvé čísla. Konkrétny program na centrále zatiaľ pripravený nie je, Kollár to odôvodňuje tým, že je trocha poverčivý. "Verte, že keď to bude dobré, tak začneme niečo organizovať. Niečo vymyslíme," prisľúbil.



Jeden z dojímavých momentov pre šéfa strany nastal, keď ho do volebnej centrály prišiel podporiť Radovan Borguľa, riaditeľ gymnázia, na ktorom Kollár v minulosti študoval. Škola mu podľa jeho slov dala dobrý základ vnímania sveta a pochopenia. "Musím povedať, že na tom to staviam dodnes. Keď sa ma deti čokoľvek pýtajú, väčšinou čerpám ešte z tejto školy," poznamenal Kollár, ktorý bývalému riaditeľovi terajšieho Gymnázia Grösslingová poďakoval za vzdelanie. Ako povedal, keby nebolo Borguľu, jeho život by sa možno uberal iným smerom.