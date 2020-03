Most-Híd zvolá predsedníctvo, na rokovanie pozýva SMK

Bratislava 1. marca (TASR) - Most-Híd zvolá predsedníctvo strany v najbližších dňoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa strany Klára Magdeme. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v reakcii na nepriaznivý výsledok sobotných (29. 2.) parlamentných volieb už skôr oznámil, že odstúpi z funkcie predsedu strany. O novom predsedovi sa má podľa neho rozhodnúť na sneme strany. Bugár zároveň pozval SMK k rokovaciemu stolu.



Magdeme uviedla, že na základe rozhodnutia predsedníctva môžu byť zvolané ďalšie orgány, čiže republiková rada strany a snem. "Na tom sneme sa potom, predpokladám, volí nové predsedníctvo s novým predsedom," povedal počas volebnej noci Bugár.



Bugár podľa hovorkyne zavolal počas volebnej noci predsedovi SMK Józsefovi Menyhártovi. "Pozval ho k rokovaciemu stolu. Maďari a ďalšie národnostné menšiny ostali bez parlamentnej reprezentácie a to v ďalších voľbách už nemôžeme dovoliť. Musíme začať pracovať okamžite," tlmočila Magdeme stanovisko Mosta-Híd.



Bugár tiež povedal, že zostane pre stranu pracovať, lebo je to podľa neho "vzácny projekt".



Vo voľbách do Národnej rady SR získal Most-Híd 2,05 percenta hlasov, ostal teda pred bránami parlamentu. Maďarskú komunitnú spolupatričnosť (MKS) volilo 3,90 percenta voličov. Na kandidátke MKS boli aj predstavitelia SMK.