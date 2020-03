Na Ústavný súd SR prišlo prvé podanie k voľbám

Košice 4. marca (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR už dostal prvé podanie týkajúce sa sobotňajších (29. 2.) volieb do Národnej rady SR. Občan sa v ňom sťažuje na výsledok volieb a žiada nariadiť opätovné prepočítanie hlasov s dôrazom na preferenčné hlasy.



Sťažovateľ argumentuje podozrením, že výsledky volieb nie sú korektné, a to najmä v časti odovzdaných preferenčných hlasov. Uvádza pritom príklady, keď podľa výsledkov niektoré strany v jednotlivých okrskoch dostali aj viac ako 100 alebo 200 platných hlasov, ale počet voličov, ktorí využili v ich prípade prednostné hlasovanie, tzv. krúžkovanie kandidátov, je nula. Týka sa to napríklad hnutia OĽaNO v bratislavskej Petržalke, kde v okrsku číslo 1 získalo 188 hlasov, alebo v Nitrianskom Rudne, kde malo 217 hlasov, ďalej strany KDH v obci Vavrečka, kde dosiahlo 206 hlasov, alebo Maďarskej komunitnej spolupatričnosti (MKS) v Moldave nad Bodvou v okrsku číslo 2, kde za ňu hlasovalo 223 voličov. Podľa podania pritom priemerný počet voličov, ktorí sa rozhodli odovzdať preferenčný hlas, je na celorepublikovej úrovni vo výške 78,12 percenta.



"Vzhľadom na neobyčajne významné odchýlky (aj pri porovnaní s historickými údajmi z minulých období), sťažnosti občanov a veľmi tesný volebný výsledok jedného z politických subjektov je na mieste zvážiť možnosť prepočítania hlasov a lístkov pod dohľadom nestranných pozorovateľov, a to najmä s dôrazom na preferenčné hlasy," uviedol sťažovateľ.



Podanie fyzickej osoby k voľbám pre TASR potvrdil Tomáš Senaj z Kancelárie ÚS. Pripomenul zároveň, že návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do národnej rady môže podľa zákona o ÚS podať politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktoré podali platnú kandidátnu listinu. "Ústavný súd aktuálne neeviduje žiaden návrh na začatie konania podľa článku 129 odseku 2 ústavy o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných sa 29. februára 2020 podaný procesne legitimovaným subjektom," uviedol Senaj.



Návrh na začatie konania vo volebných veciach možno podľa zákona o ÚS podať do desiatich dní po vyhlásení výsledku volieb.