Najviac krúžkov získal I.Matovič, P.Pellegrini predbehol R. Fica

Bratislava 1. marca (TASR) - Najviac preferenčných hlasov v sobotňajších voľbách do Národnej rady (NR) SR získal líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý kandidoval zo 150. miesta na kandidátke hnutia. Získal 498.740 preferenčných krúžkov. Po ňom nasleduje premiér, volebný líder a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini so 413.555 preferenčnými hlasmi. Vyplýva to z predbežných výsledkov parlamentných volieb zverejnených Štatistickým úradom SR.



Tretím z hľadiska preferenčných krúžkov je predseda Smeru-SD Robert Fico s 243.463 hlasmi. Z neoficiálnych výsledkov tak vyplýva, že Pellegrini prekrúžkoval svojho predsedu o zhruba 170.000 preferenčných hlasov. Nasledujú predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár (171.377) a líder ĽSNS Marian Kotleba (170.006).



Šiestym v poradí je podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (154.722), ktorý kandidoval zo štvrtého miesta na kandidátke Smeru-SD. Nasleduje ministerka vnútra Denisa Saková (144.100), ktorá sa uchádzala o podporu voličov z 3. miesta kandidátky Smeru-SD.



Prvú desiatku uzatvárajú kandidáti OĽaNO. Z čísla 148 na kandidátke hnutia je to Gábor Grendel (131.866), zo 147. miesta Ján Budaj (123.082) a z tretieho miesta Lukáš Kyselica (119.185).



Spomedzi lídrov kandidujúcich strán sa najbližšie k nim z hľadiska preferenčných krúžkov umiestnili predseda SaS Richard Sulík (106.333) a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska (100.081).



Nasledujú lídri strán, ktoré sa do parlamentu nedostali, a to líder koalície PS-Spolu Michal Truban (75.962), predseda strany Vlasť Štefan Harabin (61.618), šéf Dobrej voľby Tomáš Drucker (57.469) a predseda SNS Andrej Danko (52.211).



Ďalšími v poradí sú volebný líder Maďarskej komunitnej spolupatričnosti (MKS) Gyula Bárdos (39.423), predseda KDH Alojz Hlina (34.042) a predseda SMK, ktorý kandidoval z piateho miesta kandidátky MKS József Menyhárt (29.788).



Predseda Mosta-Híd Béla Bugár získal 29.059 preferenčných hlasov, pričom kandidoval z druhého miesta na kandidátke strany. Volebným lídrom Mosta-Híd bol minister dopravy Árpád Érsek, získal o niečo menej krúžkov, a to 24.857.