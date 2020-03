Nový parlament sa zíde najneskôr do 30 dní

Bratislava 1. marca (TASR) - Parlament sa v novom zložení zíde podľa Ústavy SR najneskôr do 30 dní. Ustanovujúcu schôdzu novej Národnej rady (NR) SR zvolá prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ak by tak neurobila, noví poslanci sa zídu automaticky na 30. deň po vyhlásení výsledkov volieb.



Ustanovujúcu schôdzu má riadiť doterajší predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Do jeho rúk noví poslanci slávnostne zložia sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."



Potom by mali zvoliť nového predsedu parlamentu, ktorému vzápätí Danko odovzdá vedenie schôdze. Na prvej schôdzi sa parlament dohodne aj na počte podpredsedov snemovne a v tajnej voľbe bude o nich hlasovať. Zákonodarný zbor zriadi na prvom stretnutí aj parlamentné výbory. Zároveň rozhodne o počte a poslaní ďalších výborov, ktoré nemá v zákone striktne určené, a dohodne sa na ich zložení.



Vláda podá po ustanovujúcej schôdzi nového parlamentu demisiu do rúk prezidentky SR. Svoju funkciu však vykonáva až do vymenovania nového kabinetu. Ten je povinný do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred poslancov, predložiť im svoj program a požiadať o vyslovenie dôvery.



Víťazom parlamentných volieb by malo byť na základe neoficiálnych výsledkov po zrátaní všetkých hlasov voličov hnutie OĽaNO so ziskom 25,02 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD 18,29-percentným ziskom a Sme rodina s 8,24 percenta.



Do parlamentných lavíc by sa mali dostať aj zástupcovia ĽSNS (7,97 percenta), SaS (6,22 percenta) a Za ľudí (5,77 percenta).



Najviac zo 150 poslaneckých mandátov by malo podľa predbežných výsledkov volieb získať hnutie OĽaNO, ktoré by malo v parlamente zastupovať 53 poslancov. Pod hlavičkou Smeru-SD by malo v NR SR sedieť 38 poslancov. Sme rodina a ĽSNS by mali mať po 17 kresiel, SaS 13 a Za ľudí 12. Na udržanie si väčšiny v pléne NR SR potrebuje vládna moc aspoň 76 poslancov.