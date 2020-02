O hlasovací preukaz môže volič požiadať mailom len do pondelka

Bratislava 8. februára (TASR) - Volič môže o hlasovací preukaz požiadať elektronicky alebo listom už len do pondelka (10. 2.). V prípade, ak bude počas volieb mimo trvalého bydliska, môže s ním voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Preukázať sa musí tiež platným občianskym preukazom.



Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby je možné požiadať o vydanie preukazu do 28. februára, teda deň pred voľbami. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi. Ak občan požiadal o preukaz listom alebo elektronicky, obec mu zašle hlasovací preukaz na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu. Preukaz mu má obec zaslať najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Preukaz bude zaslaný doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.