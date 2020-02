PS-Spolu: Po voľbách sa treba venovať voľbe šéfa prokuratúry

Bratislava 3. februára (TASR) - Budúca vláda by sa mala podľa koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu bezprostredne po voľbách venovať voľbe generálneho prokurátora. Nasledovať by mal zákon obmedzujúci moc oligarchov v zdravotníctve a zákon, ktorý umožní rušiť nevýhodné zmluvy so štátom spolu so zavedením hmotnej zodpovednosti za spôsobené škody. Informovala o tom hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková. Vysvetlila, že to vyplýva z pondelkovej diskusie na konferencii pre verejnosť s názvom Prvá pomoc pre Slovensko - 100 dní po.



"Slovensko dnes čelí kríze dôvery nielen v štát, ale aj v schopnosť demokracie to napraviť. Nebudeme mať preto tradičných 100 dní, musíme okamžite sanovať vážne problémy. Už na začiatku sa rozhodne, či sa podarí zlomiť skepsu, pesimizmus a pocit, že všetci sú rovnakí," uviedol líder koalície Michal Truban.



Hudáčková priblížila, že na konferencii diskutovali lídri koalície s viacerými odborníkmi, medzi nimi napríklad s exministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou. Venovali sa oblastiam ako spravodlivosť a nová politická kultúra, ekonomika, regióny, školstvo a zdravotníctvo, životné prostredie.



Diskutovali tak napríklad o vyhlásení voľby nového generálneho prokurátora s novými pravidlami. Dotkli sa aj nezávislosti polície či trestov za korupciu. V oblasti ekonomiky rezonoval štátny rozpočet či núdzový plán čerpania eurofondov.