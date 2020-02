Politickí lídri vyzvali v predvolebnej diskusii na účasť vo voľbách

Bratislava 25. februára (TASR) - Volební lídri a predsedovia politických subjektov v utorkovej diskusii pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami vyzvali ľudí, aby prišli voliť. Peter Pellegrini (Smer-SD), Igor Matovič (OĽaNO), Michal Truban (PS-Spolu), Andrej Kiska (Za ľudí) a Marian Kotleba (ĽSNS) v televízii Markíza prezentovali svoje strany a hnutia ako garantov stability so záujmom prispieť k zmene na Slovensku.



Pellegrini zdôraznil, že ponúka stabilitu, skúsenosť a rešpekt v zahraničí. Upozornil na hroziacu nestabilitu a amaterizmus. Smer-SD podľa neho predstavuje zodpovednú zmenu.



Kiska označil stranu Za ľudí za garanta stability. Skonštatoval, že čelí výraznej antikampani, zdôraznil, že preto bude potrebovať aj podporu od ľudí.



Kotleba poznamenal, že ĽSNS poctivo pracovala v parlamente a predkladala dobré návrhy. Jeho strana mieni byť podľa neho zárukou silného Slovenska.



Matovič tvrdí, že ľudia OĽaNO poznajú a vidia, že sa snažia politiku robiť odvážne, slušne a pre ľudí. Zdôraznil, že ak chcú zmenu, majú využiť svoje právo a prísť voliť.



Truban chce, aby bolo Slovensko úspešnou krajinou. Pripustil, že počas kampane urobili viacero chýb. Zdôraznil, že nestratili hodnoty a chcú pracovať pre Slovensko.



Lídri sa v diskusii vyjadrili aj k aktuálnej schôdzi Národnej rady SR a schváleniu 13. dôchodkov. Pellegrini tvrdí, že zdroje na ich vyplácanie sa nájdu, pripustil škrty v štátnom rozpočte. Z ich schválenia sa teší aj Kotleba, ktorý nechápe kritiku opozície.



Matovič deklaroval, že OĽaNO nebude presviedčať prezidentku, aby zákon vetovala. Neurobí tak ani Kiska, ktorý reagoval s tým, že by preferoval zvýšenie dôchodkov každý mesiac a nie jednorazovo. Podľa Trubana by politici nemali ľuďom sľubovať populistické veci a úprimne im povedať, že dosiahnutie zmeny nebude ľahké.



Lídri sa v diskusii venovali aj oblasti zdravotníctva. Matovič poukázal na "vykradnutie" zdravotníctva zo strany Smeru-SD. Kiska s ním súhlasil. Kritizoval Pellegriniho, že nepresadil reformu nemocníc a rezort bol na druhej koľaji. Pellegrini zase pripomenul investície vlády do zdravotníctva, nákupy techniky či podporu prevencie.



Kiska reagoval aj na zverejnené videá v súvislosti s jeho kauzou pozemkov vo Veľkom Slavkove. Priznal, že stretnutie s Michalom Šuligom bola "hlúposť". Pripomenul rozhodnutie súdu, že konal v dobrej viere. Matovič nepochybuje, že videá sú z dielne Smeru-SD. Trvá na tom, že je potrebné počuť nezostrihanú verziu, aby sa dali všetky okolnosti vysvetliť. Pellegrini odmieta, že by bola strana za videami.



Témou bola aj zahraničnopolitická orientácia Slovenska a Rusko. Pellegrini a Kotleba nepovažujú Rusko za hrozbu pre Slovensko. Kiska vidí problém v režime prezidenta Vladimíra Putina. Matovič pripomenul zase vojnu na Ukrajine. Truban zdôraznil, že Slovensko patrí do Európy a NATO.